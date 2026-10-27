¿Qué dijo Kylian Mbappé de Mao Zedong que le hizo perder contratos en China?

El delantero francés Kylian Mbappé generó un gran revuelo en China al hacer un comentario sobre un meme suyo en donde su rostro está montado en una imagen de Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, a quien el jugador francés llamó dictador.

En el video le preguntan a Mbappé sobre el meme suyo que más lo ha hecho reír y respondió: “El meme mío con el que más me he reído es en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo uso mucho con mis amigos”. Estas palabras fueron las que le hicieron perder al jugador del Real Madrid contratos en China.

🇨🇳🇫🇷 | Dos marcas chinas acaban de romper con Kylian Mbappé por llamar "dictador" a Mao Zedong.



Estaba reaccionando a un meme que pegaba su cara sobre la de Mao.



Dongpeng y Mengniu cortaron lazos hoy, citando tolerancia cero ante cualquier cosa que ofenda el sentimiento… pic.twitter.com/z4oqYBZypd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 27, 2026

¿Qué contratos perdió Mbappé en China?

Las compañías chinas Dongpeng y Mengniu comunicaron que rompieron inmediatamente sus acuerdos comerciales y de patrocinio con Kylian Mbappé, quien consideran hirió el sentimiento nacionalista que hay en China por Mao Zedong.

Dongpeng es una marca de bebidas, la más importante en China y una de las grandes empresas de Asia. La firma de bebidas publicó que “se opone firmemente a cualquier acción que hiera el sentimiento nacional y mantiene una política de tolerancia cero al respecto”.

Por su lado, Mengniu, una empresa productora de lácteos, siguió por el mismo camino y dijo que se “opone firmemente a cualquier declaración o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino y mantiene una política de tolerancia cero al respecto”.

El rostro de Mbappé figuraba en los productor de estas marcas hasta este incidente.

Botellas con bebidas de electrolitos de Dongpeng con la imagen del futbolista francés Kylian Mbappé en un supermercado de Beijing ı Foto: AP

China suspende transmisión de partidos de LaLiga

Cuando las imágenes de Kylian Mbappé refiriéndose a Mao Zedong como dictador, la TV Estatal de China suspendió todas las retransmisiones de los partidos de LaLiga de España y todo los juegos del Real Madrid, en donde milita el ariete francés.

“Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo. A todos los que mis palabras han molestado, les pido disculpas”, añadió el delantero francés. Esa no era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente”, dijo Mbappé en un comunicado.

El escándalo ha llegado a tales niveles, que Javier Tebas, Presidente de LaLiga, y el propio Mbappé ya pidieron disculpas públicas con un comunicado en sus redes.

“La Liga lamenta profundamente el malestar y la ofensa causados en China por las declaraciones de Kylian Mbappé. Entendemos el daño que estas declaraciones han provocado. En nombre de La Liga, presento mis más sinceras disculpas al pueblo chino”, dijo Tebas en redes sociales.

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