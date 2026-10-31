Isack Hadjar recibe advertencia de la FIA por empujón a un fan en el Gran Premio de la Ciudad de México

Isack Hadjar recibió una advertencia tras empujar a un aficionado en el Gran Premio de la Ciudad de México de F1.

El piloto francés Isack Hadjar recibió una advertencia formal por parte del organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, a raíz de un empujón contra un aficionado en el área del paddock antes de una sesión de prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al volante de Red Bull usando su mano derecha para apartar a un hombre adulto que intentó abrazarlo y tomarse una selfie. Segundos antes del incidente, el galo había aceptado tomarse una foto con otro espectador.

🚨 | Official: Isack Hadjar received a formal warning after pushing aside a paddock guest who approached him aggressively before FP1.



The stewards considered the invasion of his personal space, lack of security and his rush to reach the session. pic.twitter.com/kU3kgEoPCq — Race+ (@racepluscom) October 31, 2026

Isack Hadjar explica la razón de su reacción con aficionado

Durante una reunión con los comisarios este sábado, Isack Hadjar explicó que iba retrasado para la primera práctica libre cuando se detuvo para tomarse una foto con un aficionado joven.

Indicó que otra persona se le acercó “de manera agresiva” y añadió que, aunque había personal de seguridad cerca, no impidió esta “invasión del espacio privado del piloto”, lo que desencadenó el empujón.

“La próxima vez necesito a alguien que haga el trabajo de seguridad un poco mejor, y entonces no tendré problemas”, explicó Isack Hadjar al respecto. “No quiero hacer trabajo de seguridad por mí mismo”, agregó el francés, que partirá en séptima posición en el Gran Premio de la Ciudad de México de F1.

Aunque el código deportivo de la FIA permite sanciones económicas o deportivas según la gravedad de una infracción, también contempla circunstancias atenuantes, que los comisarios aplicaron en este caso.

Isack Hadjar se salva de una sanción más fuerte

Los comisarios optaron por emitir únicamente una advertencia formal, al concluir que el “piloto estaba reaccionando a una acción no invitada y bastante agresiva por parte de otra persona”.

También se tuvo en cuenta que Isack Hadjar se desplazaba por una zona congestionada con seguridad insuficiente, que el espectador invadió su espacio personal sin consentimiento y que la congestión en el paddock seguía siendo un problema persistente para los pilotos.

Las multitudes en el paddock del Gran Premio de la Ciudad de México de F1 con frecuencia han llegado a ser tan densas que pilotos como Lando Norris y Lewis Hamilton han recurrido a usar accesos traseros para esquivar a los aficionados.

EVG