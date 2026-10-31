Jaime Munguía sufre, pero vence a Nikita Zon y retiene su campeonato mundial supermedio WBA

Aunque sufrió y en momentos se vio superado, el mexicano Jaime Munguía venció en Arabia Saudita al ruso Nikita Zon por Decisión Unánime y retuvo el título mundial supermedio WBA. El combate se alargó a los doce asaltos y los jueces le dieron el triunfo.

A pesar de ser más alto y largo, el peleador ruso estaba en la corta distancia, sin aprovechar considerablemente su poder físico. Zon se sentía cómodo en la corta y Munguía tenía que mover mucho la cintura para evadir los golpes.

NIKITA ZON HURT JAIME MUNGUIA IN THE 6TH ROUND 🤯 pic.twitter.com/ZXsOdgok6C — Source of Boxing (@Sourceofboxing) October 31, 2026

El de Tijuana se vio mejor en el cuarto asalto. Conectó de lleno a Zon en el rostro un pa de veces. El peleador ruso se tambaleó, pero sobrevivió gracias a la campana, que evitó que Jaime Munguía pudiera irse más al ataque.

El pugilista europeo, de guardia zurda, llevaba la guardia baja para provocar el error de Munguía, quien poco a poco se iba acorralando en las esquinas, que era en donde tenía más dificultades.

En el quinto episodio de la reyerta los boxeadores optaron por enfrentarse en el centro del cuadrilátero, dándole mucha emoción al público, que por primera vez en la velada se escuchaba con gritos de apoyo.

Jaime Munguia and Nikita Zon just had the round of the year!#CaneloMbili pic.twitter.com/0lz9pF5rSZ — Unbiasedbox2 (@Unbiasedbox2) October 31, 2026

En el sexto asalto Zon y Munguía se dieron con todo. Ambos boxeadores conectaron golpes de poder. En un momento parecía que Zon mandaba al mexicano a la lona, pero Jaime logró sobreponerse al daño. En el ciertre del salsto el de Tijuana recetó los mejores impactos y de nuevo dieron un round que despertó el alarido de la gente.

El ruso, que parecía un rival inferior en la previa del combate, puso en problemas al mexicano, quien nunca aflojó y siempre fue hacía el frente, buscando combinaciones y golpes que pudieran terminar la reyerta.

aar