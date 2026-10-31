Lando Norris se lleva las Prácticas Libres 3 en busca de la pole position; Checo Pérez no marcó tiempo

Lando Norris marcó el mejor tiempo en las Prácticas Libres 3 en el Autódromo Hermanos Rodríguez para prepararse de cara a la clasificación del Gran Premio de México y pelear por la pole position en busca de una nueva victoria en la temporada.

Andrea Kimi Antonelli lideró la parrilla a pocos minutos de terminar la sesión, pero el piloto británico logró superar lo realizado por el volante de Mercedes para ser el tiempo a superar en la qualy, la cual arranca horas más tarde en la Ciudad de México.

FP3 goes papaya!



Lando Norris leads the way in Final Practice, ahead of Kimi Antonelli and Charles Leclerc 😮‍💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/1QUTX4TjvT — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

El volante de McLaren paró el reloj en 1 minuto, 17 segundos y 600 milésimas al cruzar la meta cuando salió del Foro Sol. Andrea Kimi Antonelli estuvo a 1 milésima de igualar lo conseguido por Lando Norris en su vuelta 24, pero eso demuestra el poder del monoplaza de Mercedes sobre el asfalto.

Charles Leclerc, quien se llevó las primeras dos rondas de prácticas, se mantuvo entre los tres primeros lugares en las últimas libres a quedar 117 milésimas por detrás de Lando Norris. Mientras que los únicos dos contendientes que quedan por el título además de Kimi Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton, terminaron en la séptima y sexta posición, respectivamente.

La incógnita del día fue la ausencia de Checo Pérez en las últimas prácticas, ya que el piloto mexicano no salió a la pista previo a la clasificación del Gran Premio de México. Todo indica que hubo algún problema en su monoplaza, por lo que tuvo que regresar a los pits por el resto de la sesión.

Reigning Champion 🆚 Upcoming Champion?



0.001s separates Lando Norris and Kimi Antonelli at the top of the timesheets in FP3 😱#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RFe917rss2 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Previo al inicio de las Prácticas Libres 3, Haas sacudió a la parrilla de la Fórmula 1 con la noticia de la ausencia de Esteban Ocon durante todo el fin de semana. Diversos reportes indican que podría salir del equipo a final de la temporada y no volver a subirse al monoplaza en lo que resta de la campaña.

El lugar de Ocon fue tomado por Ryo Hirakawa, quien terminó en el decimonoveno lugar de la parrilla después de 32 vueltas. Su mejor marca fue de 1 minuto, 19 segundos y 504 milésimas, quedando casi dos segundos por detrás de Lando Norris.

Hirakawa realizará su debut dentro de la máxima categoría del automovilismo a sus 32 años. El japonés llegó en 2024 a la Fórmula 1 y siempre ha sido piloto de reserva de escuderías como Haas, McLaren y Alpine.

DCO