Aficionados pelean en el Gran Premio de México de F1 y rápidamente se hace viral (VIDEO)

La violencia no se hizo esperar en el Gran Premio de México de Fórmula 1, pues en redes sociales circula el video de una pelea en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez, todo porque presuntamente había gente ocupando lugares que no les correspondían, aunque no se ha confirmado la información.

En redes se puede ver el metraje en donde un hombre vestido de azul y otro de negro se hacen de palabras. “Muévete guey, muévete”, se escucha que le dice uno de ellos, supuestamente porque estaban ocupando sus espacios en la Zona Gris, durante una de las prácticas de la carrera en el circuito azteca.

🏎️💨💥🤬 Se hace viral una pelea entre aficionados durante el Gran Premio de Fórmula 1en la Zona Gris, donde varias personas se enfrentaron por los lugares.#Mexico #GPMexico #F1 #Pelea #ZonaGris pic.twitter.com/lZzkcuK80K — CuauhtémocenAcción (@CuauhAccion) November 1, 2026

El hombre de azul, quien estaba mal ubicado, no quería pararse del lugar, a pesar que una mujer y otro sujeto le pedían moverse, su respuesta fue lanzar un vaso con un líquido dentro, lo que desencadenó la pelea en las gradas del inmueble.

Por si la primera agresión no fue suficiente, el envalentonado hombre de azul le escupió a la mujer. El sujeto que acompañaba a la mujer respondió con un golpe que no terminó por llegar a destino y terminó por caer una fila. El sujeto de azul aprovechó la caída para golpear en el rostro a su contrincante.

El video sigue con gritos, empujones y gritos, pero cuando termina el metraje no se alcanza a ver el descelance.

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