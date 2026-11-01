Checo Pérez en el Gran Premio de México EN VIVO: Sigue en directo las mejores acciones de la carrera de F1

Llegó el día del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), cita en donde se puede coronar al campeón de la campaña 2026 y en donde Checo Pérez regresa a casa. El tapatío tomará el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez por primera vez bajo los colores de Cadillac y por ello en La Razón de México te llevaremos los mejores momentos.

El año pasado el volante nacido en Guadalajara no compitió en la Ciudad de México, pues terminó su relación con Red Bull Racing y no consiguió un lugar en otro equipo. Pero la espera fue rápida, pues firmó con Cadillac, escudería que debutó esta temporada y que no ha logrado puntos en la F1.

Proud to share this milestone together. Here’s to 300, Checo 🖤 pic.twitter.com/6W3w6m42jd — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 1, 2026

Los pilotos desfilan antes de la carrera

Antes de que los monoplazas tomen el asfalto del Hermanos Rodríguez, los pilotos desfilan por la pista en un tradicional recorrido abordo de unos coches temáticos, en donde saludan a los aficionados de todos los sectores de la pista. Algunos incluso declaran para las cámaras y micrófonos de la Fórmula 1.

It's time to check in LIVE with the grid from Mexico City 📍#F1 #MexicoGP https://t.co/ktzmi6QHLh — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Checo celebra 300 GP en México

Sergio Pérez formará parte de un exclusivo club dentro de la Fórmula 1 cuando corra este domingo el Gran Premio de México, pues estará disputando su carrera 300 en el campeonato mundial más importante del automovilismo, algo que sólo seis pilotos han logrado.

Checo llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con 299 Grandes Premios, que lo empatan con Sebastian Vettel. Pero en el exclusivo club de los 300 GP solo están Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton.

Where the championship contenders will line up on today's grid 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rd3Y6czVjl — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Así fue la clasificación del GP de México

Un día antes del Gran Premio de México de Fórmula 1 se realizó la qualy, en donde Lewis Hamilton fue el más rápido y saldrá desde la pole position. George Russell se defendió y evitó el 1-2 de Ferrari. El de Mercedes saldrá en la primera fila, mientras que Charles Leclerc completó el tercer sitio.

En la cuarta plaza de salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez esta Andrea Kimi Antonelli, quien necesita termina por lo menos en noveno lugar para conseguir el campeonato de constructores.

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez el GP de México?

Checo Pérez saldrá desde el lugar 20 de la parrilla de salida luego que el piloto neozelandés Liam Lawson fue descalificado de la qualy del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Esto generó que los pilotos abajo de él subieran un lugar, por lo que el mexicano pasó del 21 al 20.

El coche de Liam Lawson tuvo una infracción técnica en la qualy de la carrera con sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto no significa que queda fuera de la carrera, sino que fue mandado al fondo de la parrilla de salida.

aar