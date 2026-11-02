Escándalo en el América; ¿Cuántos puntos perdería por el caso de Ícaro y qué lugar ocuparía en la clasificación?

El América estaría en serios problemas por el caso de Ícaro en el Apertura 2026.

El liderato del América en el Apertura 2026 podría esfumarse a solamente dos fechas de que termine la fase regular, pues se le quitarían puntos debido a que el mediocampista brasileño Ícaro ha jugado con dos números en lo que va del campeonato, situación que prohíbe el reglamento de la Liga MX.

El Artículo 60 del Reglamento de Competencia de la Liga MX es el que establece que en ningún caso y sin excepción un mismo futbolista podrá utilizar dos números de camiseta diferente en el mismo torneo.

Ícaro jugó sus primeros partidos del Apertura 2026 con el número 27. ı Foto: Mexsport

El caso de Ícaro pone contra las cuerdas al América, pues el brasileño lució el dorsal 27 en cuatro encuentros, pero en los otros dos en los que ha tenido actividad lo hizo con el 217, motivo por el que los de Coapa cometieron una infracción al reglamento.

Los puntos que perdería el América por el caso de Ícaro

El brasileño Ícaro, de 19 años de edad, utilizó el número 27 en los partidos que América disputó en las Jornadas 1, 2, 4 y 6 contra Querétaro, Atlante, Atlético de San Luis y Puebla, de manera respectiva.

Pero para los cotejos de las Fechas 8 y 10, contra Cruz Azul y Necaxa, usó el dorsal 217.

El América sumó un total de 13 puntos de 18 posibles en dichos compromisos, pues solamente no pudo vencer al Atlante, con el que igualó 1-1, ni al Cruz Azul, frente al que sucumbió 4-3 en el clásico joven.

Ícaro lució el número 217 en sus dos últimos juegos con el América en el Apertura 2026. ı Foto: Mexsport

Si la Comisión Disciplinaria inicia una investigación y se apega al reglamento de la Liga MX, a las Águilas les quitarían dichas unidades, por lo que pasarían de tener 29 a 16, cosecha con la que dejarían de ser líderes y descenderían al sitio 14, con lo que estarían fuera de Liguilla y a seis puntos del octavo sitio, que ocupa Santos con 22 puntos.

¿Por qué Ícaro jugó con dos números con el América?

El América había dado de baja a Ícaro con el objetivo de liberar el cupo de extranjeros, cuyo límite en la Liga MX es de nueve. Sin embargo, lo dio de alta nuevamente, pero con otro número, el 217, y ahí estuvo el error.

Hasta el momento ni la Liga MX ni la Federación Mexicana de Futbol han emitido un pronunciamiento al respecto. Al equipo dirigido por Guillermo Almada le resta enfrentar a Pumas y Tigres en las últimas dos jornadas de la fase regular del Apertura 2026.

EVG