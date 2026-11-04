Jesús Owono recibiría un castigo tras la muerte de Jesús de Miguel ¿podrá volver a las canchas?

El futbol español vivió uno de los escenarios más tristes de la historia, después de que se confirmó la muerte de Jesús de Miguel al ser trasladado a un hospital por el duro choque que tuvo con Jesús Owono en el partido entre el Andorra y Tenerife.

El portero ecuatoguineano fue expulsado después de la acción, pero el terror vino después cuando Jesús de Miguel no se levantaba del césped y lucía sin reacción a las preguntas de sus compañeros y rivales. Jesús Owono ya está siendo investigado, pero también podría recibir una sanción en la Segunda División de España.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Esta es la sanción que recibiría Jesús Owono tras el incidente con Jesús de Miguel

A pesar de que Jesús Owono ya está siendo investigado en España por lo ocurrido con Jesús de Miguel, la Segunda División de España también pondría las cartas en la mesa y pondría una sanción sobre el guardameta del Andorra.

Varios reportes locales indican que el portero ecuatoguineano podría recibir hasta 12 partidos de suspensión por “impactar bruscamente” a Jesús de Miguel. De momento todo sigue bajo investigación y en los próximos días podría darse a conocer la resolución del caso que impactó al mundo.

Por ahora el Tenerife, equipo donde jugaba Jesús de Miguel, rindió homenaje a su jugador a las afueras de su estadio y Jesús Owono publicó un comunicado en sus redes sociales donde lamenta lo ocurrido con su compatriota de profesión, además de que reveló que están siendo los peores días de toda su vida.

DCO