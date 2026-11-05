Entrenador Juan Carlos Lara habla de la mentalidad ganadora y años de desarrollo de Victoria García, medallista olímpica juvenil de natación

Con apenas 14 años de edad, la nadadora mexicana Victoria Fernanda García, ha demostrado una calidad excepcional en la alberca de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, pasado a la historia de la natación juvenil olímpica con un podio de bronce.

En una nueva aparición, Victoria García fue finalista en los 50 metros dorso con tiempo en la final de 29.83 segundos, que le otorgaron el séptimo puesto. En preliminares su registro fue de 29.54, que la clasificaron en sexto lugar general.

Juan Carlos Lara es entrenador de la nadadora Victoria García, medallista olímpica juvenil ı Foto: Especial

En una prueba de velocidad como los 50 metros, cada detalle cuenta y no hay margen para el error: La salida, el conteo exacto de brazadas y las pocas oportunidades para respirar se miden de forma milimétrica.

Así lo define el entrenador Juan Carlos Lara, quien está al frente de los dos competidores que México presenta en esta justa olímpica. Daniel Saborío y Victoria García, ambos ya con medalla de bronce.

En entrevista para el Comité Olímpico Mexicano resaltó que tras una competencia sumamente intensa en la que se arranca entre las primeras posiciones y pateo fuerte hasta los metros finales, se debe tener potencia, disciplina y hambre de triunfo, motivos que la originaria de Jalisco tiene.

Con una mentalidad ganadora y años de desarrollo por delante, Victoria ya se perfila como parte fundamental de la nueva generación de la natación mexicana rumbo a los ciclos olímpicos venideros.

Victoria Fernanda García gana bronce en natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ı Foto: Especial

“Es una prueba 100 por ciento de velocidad. No puedes pestañear, porque si lo haces se te va una décima, una centésima, una milésima adelante. Todo cuenta, es una competencia que no puedes tener ningún error”, detalló.

Y agregó que “en la natación, ese tipo de pruebas, los nadadores hacen las misma brazadas, las misma patadas, por eso es relevante tener con precisión cada movimiento en la alberca”.

A pesar que en el último tramo de la piscina, algunos nadadores lograron tomar una ligera ventaja, la actuación de Victoria ha generado optimismo y orgullo para la natación mexicana.

De acuerdo con Juan Carlos Lara la nadadora ya es considerada como parte estelar de la nueva generación de la natación nacional, con la mira puesta en el largo plazo rumbo a los ciclos olímpicos venideros.

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