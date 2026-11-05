Rafa Márquez presenta su segunda lista con la Selección Mexicana; sorpresas, ausencias y regresos que te impactarán

La era de Rafa Márquez en la Selección Mexicana no inició de la mejor manera, ya que el estratega mexicano no pudo ganar en sus primeros cuatro compromisos y sufrió un descalabro a manos de Estados Unidos. Ahora el estratega del Tricolor tendrá la oportunidad de redimirse en la Concacaf Nations League.

El Káiser de Michoacán presentó su segunda convocatoria con la escuadra nacional, con la que buscará su primera victoria y llevar a México al Final Four de la Nations League, aunque no será nada sencillo al tener que enfrentarse a Jamaica en los cuartos de final del torneo internacional. Rafa Márquez reveló una lista de jugadores con experiencia y juventud, una mezcla que él espera sea la mejor de cara al siguiente Mundial.

Como en todo Monterrey, con entrega y pasión por delante. 💪🏼



Incondicionales, presentamos la convocatoria para los partidos ante Jamaica. 🇲🇽🆚🇯🇲



Recuerden que tenemos una cita el 14 y 17 de noviembre. 🏟️#SomosRegios 🤠 pic.twitter.com/xlwDCf95Y1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

Esta es la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica

Rafa Márquez ya no quiere en la Selección Mexicana a las famosas “Vacas Sagradas” y comienza a realizar un cambo generacional que puede ayudar al Tricolor de cara al 2030, nombres como del de XXX, XXX y XXX sorprenden en la lista del entrenador mexicano.

Convocatoria Selección Mexicana

Porteros

Raúl Rangel - Chivas

Óscar García - Club León

Alex Padilla - Athletic Club de Bilbao

Defensas

Rodrigo Huescas - Copenhague

Kevin Álvarez - América

Jesús Orozco Chiquete - Cruz Azul

Jesús Gallardo - Toluca

Israel Reyes - América

César Montes - Lokomotiv Moscú

Diego Campillo - Chivas

Johan Vásquez - Genoa

Mateo Chávez - AZ Alkmaar

Mediocampistas

Erik Lira - Cruz Azul

Luis Romo - Chivas

Obed Vargas - Atlético de Madrid

Gilberto Mora - Tijuana

Álvaro Fidalgo - Real Betis

Erick Sánchez - América

Andrés Montaño - Cruz Azul

Santiago Sandoval - Chivas

Delanteros

Julián Quiñones - Al-Qadsiah

Isaías Violante - América

Roberto Alvarado - Chivas

Jesús ‘Tecatito’ Corona - Monterrey

Alexis Vega - Toluca

Armando González - Olympiacos

Santiago Gimenez - Porto

Armando León - NK Osijek

Las Chivas vuelven a ser la base de la Selección Mexicana con por lo menos un jugador por posición, pero el Cruz Azul se coloca también en este peldaño al aumentar su número de seleccionados para esta fecha FIFA después de ser campeones del futbol mexicano el semestre pasado.

DCO