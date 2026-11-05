Rafa Márquez presenta su segunda lista con la Selección Mexicana; sorpresas, ausencias y regresos que te impactarán

La era de Rafa Márquez en la Selección Mexicana no inició de la mejor manera, ya que el estratega mexicano no pudo ganar en sus primeros cuatro compromisos y sufrió un descalabro a manos de Estados Unidos. Ahora el estratega del Tricolor tendrá la oportunidad de redimirse en la Concacaf Nations League.
El Káiser de Michoacán presentó su segunda convocatoria con la escuadra nacional, con la que buscará su primera victoria y llevar a México al Final Four de la Nations League, aunque no será nada sencillo al tener que enfrentarse a Jamaica en los cuartos de final del torneo internacional. Rafa Márquez reveló una lista de jugadores con experiencia y juventud, una mezcla que él espera sea la mejor de cara al siguiente Mundial.
Esta es la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica
Rafa Márquez ya no quiere en la Selección Mexicana a las famosas “Vacas Sagradas” y comienza a realizar un cambo generacional que puede ayudar al Tricolor de cara al 2030, nombres como del de XXX, XXX y XXX sorprenden en la lista del entrenador mexicano.
¿Quién es Armando León, el delantero mexicano sensación y que fue la sorpresa de Rafa Márquez en el Tricolor?
Convocatoria Selección Mexicana
Porteros
- Raúl Rangel - Chivas
- Óscar García - Club León
- Alex Padilla - Athletic Club de Bilbao
Defensas
- Rodrigo Huescas - Copenhague
- Kevin Álvarez - América
- Jesús Orozco Chiquete - Cruz Azul
- Jesús Gallardo - Toluca
- Israel Reyes - América
- César Montes - Lokomotiv Moscú
- Diego Campillo - Chivas
- Johan Vásquez - Genoa
- Mateo Chávez - AZ Alkmaar
Mediocampistas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Luis Romo - Chivas
- Obed Vargas - Atlético de Madrid
- Gilberto Mora - Tijuana
- Álvaro Fidalgo - Real Betis
- Erick Sánchez - América
- Andrés Montaño - Cruz Azul
- Santiago Sandoval - Chivas
Delanteros
- Julián Quiñones - Al-Qadsiah
- Isaías Violante - América
- Roberto Alvarado - Chivas
- Jesús ‘Tecatito’ Corona - Monterrey
- Alexis Vega - Toluca
- Armando González - Olympiacos
- Santiago Gimenez - Porto
- Armando León - NK Osijek
Las Chivas vuelven a ser la base de la Selección Mexicana con por lo menos un jugador por posición, pero el Cruz Azul se coloca también en este peldaño al aumentar su número de seleccionados para esta fecha FIFA después de ser campeones del futbol mexicano el semestre pasado.
DCO