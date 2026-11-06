Jorge Jesus habla sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal y si su ruptura fue clave en la decisión del astro

El técnico de Portugal Jorge Jesus afirmó que no esperaba que Cristiano Ronaldo se retirara del futbol internacional pese a su reciente ruptura pública.

“Pensé que volvería. Sin duda tenía la intención de convocarlo”, dijo Jesus al presentar su convocatoria para la Liga de Naciones el viernes, un día después de que Cristiano anunciara que ponía fin a su larga e ilustre carrera con su país.

“Sintió que este era el momento adecuado para irse, y eso debe respetarse. Nunca podemos pasar por alto lo que ha significado para Portugal, lo que ha aportado al país, ni el hecho de que sirve como símbolo para los jugadores más jóvenes”.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

La última aparición del delantero con Portugal fue el 24 de septiembre, la victoria en casa 1-0 sobre Gales en la Liga de Naciones.

Jesus dejó a Cristiano en el banquillo para el partido siguiente y señaló que no tenía previsto ponerlo de titular en el próximo. El astro de 41 años respondió abandonando la concentración del equipo.

Cristiano se disculpó más tarde. Pero la federación portuguesa de fútbol lo multó y lo suspendió del equipo durante 30 días.

En un video extenso publicado en sus cuentas de redes sociales el jueves, Cristiano declaró que “llegó el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección”.

Cristiano seguirá jugando a nivel de clubes en Arabia Saudota con el Al Nassr. Está a la caza de su gol número 1.000 como profesional y suma 985. De esos, 146 goles fueron anotados en 234 partidos con Portugal, un récord del fútbol masculino de selecciones.

En 2019, El Comandante ganó su primera Nations League. La segunda fue en 2025. ı Foto: AP

La federación portuguesa indicó el jueves que tiene la intención de organizar un homenaje a Cristiano, quien jugó seis Copas del Mundo y conquistó la Eurocopa de 2016.

Portugal recibe a Dinamarca en Braga el 14 de noviembre y, tres días después, visita a Gales en Cardiff. Portugal ya se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Jesus asumió el mando de Portugal tras la salida Roberto Martínez después de un decepcionante Mundial, en el que Cristiano fue referente en la delantera.

Las preguntas sobre Cristiano dominaron la conferencia de prensa del viernes, aunque Jesus dijo que quería centrarse en su equipo.

También comentó que no se tomó de manera personal la ruptura pública con Cristiano, un ícono en Portugal.

“¿En cuanto a algún resentimiento? No hay ninguno. ¿Por qué? Porque todas mis decisiones se tomaron pensando en el equipo”, expresó. “Como entrenador, siempre he defendido lo que era mejor para el equipo, así que estoy completamente tranquilo con todo”.

Lista de la Selección de Portugal

Arqueros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Bournemouth), João Cancelo (Barcelona), Nuno Tavares (Lazio).

Os convocados para os próximos desafios da Liga das Nações 2026/27 🗺️👀 #NationsLeague pic.twitter.com/ANBq1844PQ — Portugal (@selecaoportugal) November 6, 2026

Volantes: João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), Mateus Fernandes (Tottenham), Vitinha (Paris Saint-Germain), João Neves (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Al Ahli), Bruno Fernandes (Manchester United).

Delanteros: Carlos Forbs (Club Brujas), João Félix (Al Nassr), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Gonçalo Ramos (AC Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza).

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