León vs Chivas: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Apertura 2026

La Jornada 16 del Apertura 2026 concluye con el cotejo entre León y Chivas.

Chivas visita la cancha del León este domingo 8 de noviembre en el partido con el que culmina la actividad de la Jornada 16 de la Liga MX, la penúltima de la fase regular del Torneo Apertura 2026.

El Guadalajara llega a este duelo con el boleto a la Liguilla, el cual obtuvo en la pasada jornada gracias a su triunfo como local sobre el Atlante, y aspira a terminar como líder, en una disputa en la que también están América y Cruz Azul.

Por su parte, La Fiera afronta este cotejo con una cosecha de 22 unidades, siete menos que los rojiblancos, y está obligado a ganar para no depender de otros resultados en sus aspiraciones por acceder a la Liguilla por el título del Apertura 2026.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el León vs Chivas?

El partido entre León y Chivas se jugará este domingo 8 de noviembre en el Estadio León. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:10 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de FOX y FOX One.

Fecha : Domingo 8 de noviembre

Hora : 20:10

Estadio : León

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de León y Chivas

LEÓN : Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Christopher Mora, José Rodríguez; Édgar Guerra, Rodrigo Echeverría, Daniel Arcila, Ismael Díaz y Alfonso Alvarado.

CHIVAS: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado.

Chivas, por su cuarta victoria al hilo en el Apertura 2026

Las Chivas disputan el encuentro ante el León con la mira puesta en lograr su cuarto triunfo consecutivo en la campaña.

Necaxa, Monterrey y Atlante, en ese orden, fueron las víctimas de los dirigidos por Gabriel Milito, que están cerrando fuerte el Apertura 2026 y así se quieren mantener de cara a la Liguilla.

Apenas el 18 de marzo de este año, Chivas goleó 5-0 al León en el enfrentamiento más reciente entre ambos. Sin embargo, no derrota a los Esmeraldas a domicilio desde el 3 de julio de 2023 (2-1).

León quiere mantener racha positiva como local ante Chivas

El León derrotó a Chivas las últimas dos ocasiones que lo enfrentó como local, en las fases regulares de los Torneos Clausura 2025 (2-1) y Apertura 2025 (1-0).

Sin embargo, el balance en torneos cortos entre ambos en la cancha de La Fiera favorece ligeramente al Rebaño con 10 juegos ganados, nueve perdidos y cuatro empatados.

EVG