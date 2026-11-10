Esteban Ocon rompe el silencio y habla sobre su polémica salida de Haas en la F1

Luego de su polémica salida de la Fórmula 1 (F1) por problemas internos con directivos de Haas, el piloto francés Esteban Ocon compartió en mensaje en redes sociales en donde agradeció por el apoyo que ha recibido en estos días.

Ocon fue reemplazado por Haas en el Gran Premio de México por el japonés Ryo Hirakawa y ni el equipo ni el volante galo han ofrecido detalles de su separación. Se atribuyen problemas entre Ocon con el director del equipo, Ayao Komatsu, e incluso un altercado físico entre ambos, pero el piloto francés negó que hubiera ocurrido algo así.

“Hola a todos. Quería decirles un sincero agradecimiento por todas sus mensajes. Su apoyo significa mucho para mí.A los fans, colegas y excolegas que han tomado el tiempo para contactar conmigo, estoy verdaderamente agradecido”, comienza el escueto mensaje que Esteban Ocon dejó en su cuenta de Instagram. No abordó nada sobre su exequipo.

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Esteban Ocon no mencionó a Haas en su mensaje. No dio detalles de su salida, no explicó las razones que llevaron a la escudería de F1 de sacarlo con cinco carreras para el final de la temporada 2026. Ocon solo adelantó la salida de Ocon, quien ya no estaba en planes para la campaña 2027.

“Mi amor por este deporte sigue siendo tan fuerte como siempre, y estoy agradecido de compartir esa pasión con tantos de ustedes. Gracias por su amabilidad y ánimo. Esteban”, termina el mensaje del nacido en Évreux, Francia.

¿Qué dijo Haas de la salida de Esteban Ocon?

Haas prescindió de Esteban Ocon cuatro días después de reemplazar al piloto francés de F1 en la víspera del Gran Premio de México. Haas no ofreció detalles específicos sobre la salida de Ocon.

El director del equipo, Ayao Komatsu, manifestó en un comunicado: “Este tipo de decisiones nunca se toman a la ligera, como ocurrió en la Ciudad de México, pero entonces, al igual que ahora, creemos firmemente que es lo mejor de cara al futuro”.

El comunicado añadió: “Las conversaciones que finalmente se dieron entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y seguiremos respetando el carácter privado de las situaciones a puerta cerrada”.

Ocon, que compitió en 198 Grandes Premios desde su debut en 2016, tenía un contrato de un año con Haas. El francés declaró que, si bien no hubo violencia, surgió una diferencia de opinión entre él y el equipo, aunque se negó a dar más detalles.

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