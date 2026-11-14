¡Con todo! La sorpresiva alineación de México contra Jamaica para la ida de cuartos de final de la Nations League

Rafa Márquez no se guardó nada para la alineación de la Selección Mexicana contra Jamaica en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League, pues Julian Quiñones y Santiago Gimenez encabezan el ataque.
La Pantera, máximo goleador del Tricolor en el Mundial 2026, vuelve a jugar con México por primera vez desde el magno evento de la FIFA, pues en los primeros juegos del Káiser de Michoacán en el banquillo nacional no estuvo a causa de una lesión.
Alineación de México contra Jamaica
- Raúl Rangel
- Johan Vásquez
- César Montes
- Luis Romo
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Gilberto Mora
- Erik Lira
- Roberto Alvarado
- Santiago Gimenez
- Julián Quiñones
México busca ante Jamaica primer triunfo en la era Márquez
La Selección Mexicana enfrenta a Jamaica con el objetivo de conseguir su primera victoria en este nuevo proceso bajo las órdenes de Rafa Márquez.
¡TRIPLE CORONA! Alejandra Estudillo arrasa y gana tres oros en el Texas Diving Invitational
El Tricolor disputa la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League en el quinto juego con el legendario exdefensa en el banquillo.
Dos empates y dos derrotas, estás últimas a manos de Estados Unidos y Chile, marcaron un complicado inicio de la Selección Mexicana en esta nueva etapa con Rafa Márquez en la dirección técnica.
EVG