Jugadores de la Selección de Argentina celebran uno de los tantos en la goleada ante Costa Rica

Con Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono como mentores del juego y autores de goles por duplicado, la nueva versión de Argentina sin Lionel Messi arrasó 7-0 a Costa Rica el martes en un amistoso.

Los tres, caras visibles de la renovación en la Albiceleste tras el retiro internacional de la leyenda Lionel Messi, fueron las figuras descollantes de la victoria en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, que lució a medio lleno tal como había sucedido hace cuatro días en la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera de Buenos Aires. Alexis Mac Allister completó la goleada.

🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear



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El vigente subcampeón mundial, con cinco cambios respecto a la caída ante la Celeste, mostró una intensidad futbolística equiparable a las mejores actuaciones del ciclo de Lionel Scaloni.

Paz abrió el marcador a los ocho minutos con un zurdazo a la carrera en la culminación de una jugada de toques que inició Álvarez y terminó con una asistencia de taco de Enzo Fernández.

El talentoso volante del Como firmó su doblete a los 38 con un derechazo al ángulo tras quedarse con la pelota entre tres jugadores rivales.

🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz abrió el marcador con un golazo



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La “Araña”, recuperado de la sequía que lo embargó por su frustrado pase del Atlético Madrid al Barcelona a mitad de año, aumentó la cuenta a los 35 tras un pase atrás del lateral Agustín Giay y anotó el cuarto para su equipo con un zurdazo a los 42.

Mastantuono, que ingresó a jugar el complemento en lugar de Paz, recibió un pase filtrado de Máximo Perrone y definió de zurda ante la salida del arquero a los 48. El futbolista de la Fiorentina anotó su doblete en el cierre del partido, tras una asistencia de Giuliano Simeone.

En una fallida salida de la defensa visitante, Mac Allister incursionó en el área y facturó a los 58.

IMPRESIONANTE golazo de Nico paz 💎pic.twitter.com/8eavdy1sor — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 17, 2026

Vuelta, cinta y récord para el Dibu

El arquero Emiliano Martínez retornó a la titularidad en Argentina tras ausentarse contra Uruguay por precaución después de someterse a una operación por la fractura de mandíbula que sufrió atajando para el Chelsea inglés a mediados de octubre.

El “Dibu”, que llevó la cinta de capitán por la lesión del zaguero Cristian Romero, alcanzó las 47 vallas invictas en Argentina e igualó el récord de Sergio Romero, mundialista en 2010 y 2014.

A los 18 minutos el guardameta se lució ante un remate de gol de Josimar Méndez, en la única jugada de riesgo de Los Ticos en el partido.

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