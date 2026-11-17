Christian Pulisic es el mejor jugador de la Selección de Estados Unidos de la actualidad y el jugador del AC Milan demostró el buen momento que atraviesa con un golazo de tijera en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Haití.

Weston McKennie apareció por la banda derecha del terreno de juego y mandó un centro bombeado al segundo poste de la portería de Alexandre Pierre, donde apareció Christian Pulisic con su remate de tijera para dejar perplejo al portero haitiano que nada pudo hacer para detener el disparo del Capitán América.

Estados Unidos se clasifica a las semifinales y podría enfrentar a México

Estados Unidos avanzó a las semifinales de la Concacaf Nations League sin complicaciones. Las Barras y las Estrellas golearon 8-0 a Haití en el marcador global para ser el primer lugar de la tabla general que define los cruces en la antesala de la gran final.

El equipo de Mauricio Pochettino ya está en la siguiente fase y solo está esperando a conocer a su rival en las semifinales, que podría ser la Selección Mexicana si el equipo de Rafa Márquez consigue darle la vuelta a la eliminatoria ante Jamaica.

El último antecedente entre estas dos escuadras fue en la fecha FIFA de octubre cuando el combinado estadounidense venció al Tricolor por marcador de 3-0, el primer resultado negativo para el Káiser michoacano y donde inició la incertidumbre de su nivel como estratega.

DCO