Cadillac mantendrá a Valtteri Bottas en su asiento para la temporada de la Fórmula 1 (F1) 2027, al dejar de lado al estadounidense Colton Herta para dar un gran golpe de efecto de cara al Gran Premio de Las Vegas, por lo que el finlandés seguirá como el coequipero de Sergio Checo Pérez.

El equipo hizo el anuncio este miércoles, un día antes de que comiencen las prácticas para la carrera de este fin de semana en el Strip de Las Vegas.

Not going anywhere. pic.twitter.com/lSUpIttSm8 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

“A quien corresponda, ¡me quedo! Estoy entusiasmado por continuar este camino con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que construir un nuevo equipo de F1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este desafío sea tan especial", comentó Bottas en un comunicado.

“Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir; tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia apenas está comenzando”, agregó el subcampeón de la F1 en 2019 y 2020.

Bottas se mantiene con Cadillac; Helta debe esperar más

Bottas, de 37 años de edad, no suma puntos en 20 carreras de F1 esta temporada. Su mejor resultado fue un decimotercer puesto en China, el 15 de marzo.

Pero Bottas, que está en su campaña 14 en el serial, tiene 10 victorias en su carrera, todas con Mercedes entre 2017 y 2021. Ha subido al podio 67 veces.

Started the journey with them, and we’re keeping it rolling. Our debut two stay through 💪 pic.twitter.com/OWkcw1fUHt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

Hubo muchas especulaciones de que Cadillac ascendería a Colton Herta y haría el anuncio en suelo estadounidense como una forma de generar expectación por el equipo justo antes de la última de tres carreras de esta temporada en Estados Unidos.

Herta, un piloto de 26 años de Santa Clarita, California, es el piloto de pruebas y desarrollo de Cadillac, y acumuló suficiente tiempo de prácticas para recibir su Superlicencia, lo que podría allanar el camino para un ascenso en 2028. Pero, por ahora, ese asiento le pertenece a Bottas.

“La experiencia, la perspectiva y el compromiso de Valtteri son fortalezas importantes para nuestro equipo. La continuidad nos da una plataforma sólida mientras seguimos desarrollando el equipo y trabajando hacia nuestras ambiciones en la Fórmula 1. En la víspera del Gran Premio de Las Vegas, todos en el equipo están contentos de tener a Valtteri asegurado para 2027 junto a Checo (Sergio Pérez) y esperamos con ilusión la siguiente etapa de nuestro camino juntos”, señaló Towriss, director ejecutivo de Cadillac, en un comunicado.

EVG