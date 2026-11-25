La Liga Femenil BBVA está en su recta final y solo quedan cuatro equipos con vida que buscan levantar el título. Pumas por primera vez en su historia disputará las semifinales del futbol mexicano femenil, pero se medirán ante uno de los mejores equipos del torneo, el América.
Del otro lado de la llave, el Monterrey se medirá al Guadalajara, dos equipos que ya fueron campeones del balompié mexicano y buscan llegar a otra final en su historia para quitar a las Águilas del trono. Las semifinales inician el miércoles 9 de diciembre.
Estos son los horarios y fechas para las semifinales de la Liga Femenil
Por la fecha FIFA que se disputará a finales de noviembre, la Liga Femenil entró en un pequeño parón después de que se disputaron los cuartos de final de la competencia. La Selección Mexicana buscará su boleto para el Mundial 2027.
América vs Monterrey, vuelta de cuartos de final del Apertura 2026, se verá en TV abierta por Azteca
- Pumas vs América - viernes 11 de diciembre - 19:00 horas - Estadio Olímpico Universitario
- América vs Pumas - lunes 14 de diciembre - 19:00 horas - Estadio Azteca
- Chivas vs Monterrey - miércoles 9 de diciembre - 20:07 horas - Estadio AKRON
- Monterrey vs Chivas - sábado 12 de diciembre - 19:00 horas - Estadio BBVA
Después de varios días de incertidumbre se confirmó que el América jugará en la cancha del Estadio Azteca su partido de semifinales, ya que se especulaba que las Águilas podrían mudarse a Puebla para jugar de local en el Estadio Cuauhtémoc.
DCO