Ramón Sosa festeja el gol con el que Palmeiras venció a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026.

El Palmeiras extendió el dominio de los clubes brasileños en la Copa Libertadores este sábado tras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final de la edición del 2026, encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Desde el 2019 solamente se han coronado equipos de Brasil en el torneo de clubes más importante de la Conmebol, pues el último representativo de otro país en coronarse fue River Plate en el 2018, tras vencer a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

🤯🇵🇾🇧🇷 RAMÓN SOSA Y EL 1-0 DE PALMEIRAS EN LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES. pic.twitter.com/PTPfTyMdDo — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 28, 2026

Ramón Sosa, el héroe que le da a Palmeiras la Libertadores

El extremo paraguayo Ramón Sosa inauguró los cartones en los primeros momentos del complemento, cuando al minuto 52 cerró la pinza en el área con un toque de zurda tras un pase de cabeza del colombiano Jhon Arias para poner al frente al Verdao.

El Pincharrata adelantó sus líneas en busca de la paridad y su primera ocasión tras el tanto recibido fue un disparo raso de Guido Carrillo al 56′.

Joaquín Tobio y Edwuin Cetré tuvieron otras aproximaciones para Estudiantes de La Plata, ésta última un remate de cabeza que fue desviado por el guardameta Carlos Miguel al minuto 74.

Al equipo argentina le faltaba claridad en la última zona para conseguir su objetivo ante un Palmeiras que apostaba a un contraataque para liquidar las acciones.

EVG