AMÉRICA: Memo Ochoa le envía una contundente advertencia al Pachuca

El América fue el equipo que salió más dañado de los cuartos de final de ida del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX tras caer 3-1 en su visita a Pachuca.

No obstante, el guardameta tapatío Memo Ochoa lanzó un contundente mensaje para los Tuzos a un día del choque de vuelta por el último pase a semifinales, en el que América contará con el apoyo de su público en el Estadio Azteca.

"Ya estuvimos viendo el partido (de ida), lo analizamos y aún creemos más que podemos darle vuelta, tenemos un aliciente extra que es nuestro Estadio Azteca, con nuestra gente, y si hay un equipo que lo puede hacer y que está hecho para esto es el América", sentenció el portero del América en conferencia de prensa.

Para clasificar a las semifinales del Guard1anes 2021, el equipo dirigido por Santiago Solari debe vencer 2-0 o 3-1 a los hidalguenses, que en caso de lograr dos tantos forzarían a las Águilas a imponerse por tres dianas de diferencia por el gol de visitante.

Ex del Real Madrid opina sobre su posible llegada a Coapa

El delantero español Cristo González, exdelantero del Real Madrid, habló acerca de los rumores que señalan que puede reforzar al América

"No directamente pero yo sé que al míster (Santiago Solari) le gusto, me dio la confianza en el primer equipo del Madrid se que le va muy bien allí. Tengo a un buen amigo allí que es Álvaro Fidalgo, pero de momento no me han dicho nada", comentó en entrevista con Onda Cero.

EVG