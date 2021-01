AMÉRICA: Estos son los futbolistas contagiados de coronavirus en las Águilas

Por medio de sus redes sociales, el portero tapatío Guillermo Ochoa y el mediocampista paraguayo Richard Sánchez dieron a conocer que son dos de los tres futbolistas del América que contrajeron el coronavirus.

Ochoa Magaña, de 35 años, disputó completos los dos primeros partidos del América en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, mientras que Sánchez fue titular en ambos, pero contra Atlético de San Luis jugó 85 minutos y contra el Monterrey disputó 72.

"He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás. Hay personas que necesitan urgentemente de un tanque de oxígeno y sabemos que muchos que han sido rentados ya no son usados, y no han sido regresados. Por amor a la vida #devuelvetutanque ¡Otros lo están necesitando", escribió el guardameta titular del América, club con el que debutó en 2004.

"Quiero informarles por este medio que di positivo a la prueba de COVID-19. Hasta el momento me encuentro con muy pocos síntomas. Les pido seguir al pie de la letra los protocolos de salud, ser responsables y cuidarnos mucho", informó en una de sus historias de Instagram el guaraní Richard Sánchez, quien llegó al América en agosto de 2019.

Debido a esta situación, el América aplazó al 3 de febrero su encuentro de la Jornada 3 el Guard1anes 2021 contra FC Juárez, el cual estaba originalmente programado para el próximo sábado 23 de enero.

El América marcha en el séptimo peldaño de la Liga MX con tres unidades.

