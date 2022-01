BOX: Erik "Terrible" Morales arremete contra Julio César Chávez Jr.

Erik Morales y Julio César Chávez Jr. sostuvieron una acalorada plática acerca de box, en la cual el "Terrible" se le fue con todo al "Hijo de la Leyenda".

Chávez Jr. hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram con el expugilista de 45 años, quien arremetió contra el oriundo de Culiacán, Sinaloa.

El mensaje del "Terrible" a Chávez Jr.

"El problema es que tú quieres imitar a tu papá. Tratas de imitar a tu papá y no se puede, gü... Tú eres muy alto y muy largo. Tu papá era un ‘sotaco’ para el peso, tienes que entender eso", aseguró Morales Elvira.

Eso no fue todo, pues el excampeón mundial del CMB y OMB en el peso supergallo le dijo a Chávez Jr. que deje a un lado las polémicas y se enfoque en su carrera.

"Oye gü.., ponte a entrenar, déjate de chin..., hombre. Olvídate de los problemas. Tú ponte a entrenar, no le hagas caso a la gente, ponte a entrenar, has lo que sabes hacer. Hay unas peleas cuando estabas con Freddie Roach, estabas trabajando muy bien", subrayó.

Julio César Chávez Jr. no tardó en responder y dejó en claro que su intención no es copiar a su padre, aunque reconoció que al principio de su carrera pudo haber sido así.

"No quiero imitarlo. Aprendí a boxear viéndolo a él, pero no quiero imitarlo, no me interesa imitarlo, ni ser, ni nada. A lo mejor al principio quise pelear como mi papá, pero hay muchos estilos que me convienen más a mí. Te veo a ti, lo veo a él y he visto muchos boxeadores y trato de sacar un estilo de todos los boxeadores", fue la contundente respuesta del boxeador de 35 años.

EVG