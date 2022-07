BOX: Mauricio Sulaimán lanza fuerte dardo para el "Canelo"; "perder con GGG sería catastrófico"

Los ojos del boxeo están puestos en la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin 'GGG', el compromiso adquirió más importancia para el mexicano tras perder ante el ruso Dmitry Bivol el pasado 7 de mayo y así lo hizo ver el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

Para el mandatario del CMB la caída del "Canelo" ante Bivol fue un golpe muy dura para el púgil tapatío, por lo que el futuro del campeón indiscutido de las 168 libras está ante el kazajo.

Press Conference LA🎙Vamos a terminar lo que comenzamos hace 5 años 👊🏻 #CaneloGGG3 pic.twitter.com/z6rXwrFih3 — Canelo Alvarez (@Canelo) June 25, 2022

"Definitivamente el futuro de Canelo está en esta pelea, una derrota después de perder con Bivol, ahora perder con Golovkin sería catastrófico", comentó Mauricio Sulaimán.

La esperada trilogía entre el mexicano y el de Kazajistán será el próximo 17 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se enfrentaron las dos ocasiones anteriores, dejando un saldo de un empate y una polémica victoria para Álvarez Barragán.

BOX: "Canelo" explica el motivo de su derrota ante Bivol

A casi dos meses de su derrota ante Dmitry Bivol en su primera pelea de box del 2022, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez explicó la razón de su caída contra el ruso.

"He visto la pelea dos o tres veces, veo que me cansé, quise intentar hacer algo, pero mi cuerpo no me respondió. A nadie le gusta perder", aseveró el tapatío en conferencia de prensa.

CANELO ÁLVAREZ BUSCA REVANCHA CONTRA DMITRY BIVOL



Saúl Álvarez declaró que su cuerpo no respondió en la batalla ante Dmitry Bivol, que perdió por decisión unánime además de aceptar que ha visto que ha visto dos veces su pelea contra Dmitry Bivol para poder analizar qué pasó. pic.twitter.com/XBSIaMfsDJ — Entre Murallas (@campmurallas) June 28, 2022

Álvarez Barragán ahondó en su respuesta para Fight Hub TV, donde reconoció que no entrenó como lo venía haciendo anteriormente, lo que lo llevó a sufrir la segunda derrota en 17 años de carrera en el box.

"Perdí porque así son las cosas. Me cansé y eso fue todo. No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así. Tampoco estoy sobre entrenado. Insisto, no quiero poner excusas", agregó.

aar