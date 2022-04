BOX: ¡SIN PIEDAD! "Canelo" Álvarez lanza contundente mensaje a sus rivales; "nadie puede vencerme"

Saúl "Canelo" Álvarez es el campeón indiscutido de las 168 libras y falta muy poco para verlo de regreso en los ensogados, en busca de conquistar un cinturón en otra categoría de peso, por lo que puso en aviso al mundo del box al indicar que no hay nadie en su nivel.

El púgil mexicano comentó: "Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor momento. Y sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores. Pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, me siento en mi mejor forma".

Las palabras del tapatío fueron recogidas por Boxing Scene y además añadió que siempre busca reinventarse junto con Eddy Reynoso, su entrenador desde hace ya varios años.

"No vengo al gimnasio como: 'Oh, tengo que entrenar porque tengo una gran pelea'. Esto es parte de mi vida. Este tipo de peleas, este tipo de desafíos, me motivan. Este tipo de peleas, peleas grandes como esta, me hacen sentir motivado", indicó.

"Canelo" se prepara su pelea de box del 7 de mayo

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez continua con su preparación para enfrentar el próximo 7 de mayo a Dmitry Bivol y en su entrenamiento está poniendo a punto su cuello para evitar se noqueado por el púgil ruso.

Un video subido por Matchroom Boxing muestra la brutal rutina de cuello a la que se somete el campeón indiscutido de peso supermediano para encarar la pelea que tiene contra Bivol, monarca de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"Sin dolor no hay ganancia ¡La rutina de cuello de 'Canelo' es brutal!", escribió la cuenta de Matchroom Boxing de Twitter. Además, como parte de sus sparrings el "Canelo" se subió al ring con Oleksandr Gvozdyk, excampeón ucraniano de la categoría.

El mexicano, poseedor de las fajas de la AMB, CMB, OMB y la FIB de las 168 libras, sabe que subir de peso es un reto, por lo que se midió ante el exmonarca de las 175 libras para ponerse a punto para la pelea ante Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Con información del medio ESNEWS, fue que se pudo ver al mexicano en su sesión de entrenamiento y el exboxeador de Ucrania comento: "Por estilo, Bivol sería más difícil para Canelo (en las 175 libras). Aunque pienso que Beterbiev podría ganarle a Bivol".

Oleksandr Gvozdyk es un exboxeador ucraniano que fue campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ostentó un récord de 18 peleas como profesional, con 17 victorias (14 antes del límite).

Su única derrota llegó a manos de Artur Berterbiev el 18 de octubre de 2019, en combate que unificó las fajas de peso semicompleto del CMB y la FIB. Además, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

aar