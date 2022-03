Brady siempre no se retira: juega otro año

L os rumores de quién sería el sustituto de Tom Brady en la NFL tendrán que esperar, pues el mariscal de campo más ganador en la historia del deporte de las tacleadas decidió regresar a los emparrillados y así jugar un año más con los Bucaneros de Tampa Bay.

Hace un par de meses Tom Brady anunció que quería pasar más tiempo con su familia y que se hacía a un lado del deporte de sus amores, pero a través de un mensaje en sus redes sociales, dio a conocer que aún tiene ganas y fuerzas para seguir jugando.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi Temporada 23 en Tampa”, escribió el mariscal.

El quarterback de 44 años es un histórico, pues es el único jugador que tiene más títulos que cualquiera de las 32 franquicias de la NFL a lo largo de los años.

“Yo he amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”, se pudo leer en la carta con la que Brady se despidió.

Brady vivió la mayor parte de su trayectoria como jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero al final ya no tuvo cabida en el equipo, pues se dijo que ya estaba grande y comenzaron las diferencias con su coach hasta dicho momento, Bill Belichick, a quien llegó a considerarlo como su padre deportivamente.

A través de algunos mensajes en su cuenta de Twitter, el conjunto de Tampa Bay resaltó el regreso del GOAT a la NFL, presumiendo que aún tienen aventuras por contar el siguente campeonato.

La NFL también anunció el retorno de Tom Brady, quien a través de un mensaje en su Instagram había dicho que ya no seguiría más en los emparrillados.

“Tom Brady sorprendió al mundo de la NFL una vez más cuando anunció que no se retira de la NFL y jugará la próxima temporada para los Tampa Bay Buccaneers”, escribió la NFL.

Después del anuncio de su regreso a la NFL, muchos aficionados al deporte comenzaron a compararlo con lo que hizo Michael Jordan quien también decidió retirarse, pero terminó regresando a la NBA para seguir cosechando éxitos.

El fin de semana se pudo ver a Tom Brady acompañado de su familia en Manchester, pues fueron invitados por el United para que presenciaran el encuentro en el Teatro de los Sueños entre los locales y el Tottenham.

Al final del partido, Brady convivió con Cristiano Ronaldo y le aplaudió el triplete que marcó ante los Spurs.

CR7 le regaló una playera a uno de los hijos de Brady, posteriormente el QB se tomó fotos con parte de la plantilla de los Diablos Rojos de Inglaterra.