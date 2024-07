Brasil vs Colombia | ¿Dónde y a qué hora VER el partido de la Copa América 2024 EN VIVO y GRATIS?

Una entonada Colombia decidida a prolongar su invicto choca frente a la impredecible Brasil en el Levi's Stadium, situado en el Silicon Valley, que es el duelo más esperado de la fase de grupos de la Copa América 2024.

Al cerrar la actividad del Grupo D, Colombia jugará con la tranquilidad de haberse clasificado de antemano a los cuartos de final. Brasil nada más necesita un punto para sellar su boleto. Para ganar su grupo, los colombianos necesitan sólo empatar.

Lo que se juegan es el primer lugar de la llave, con lo que evitarán un probable cruce contra Uruguay en el siguiente compromiso. También ofrece una serie de intrigantes duelos individuales. El mejor de todos es el que protagonizarán los extremos Vinicius Júnior y Luis Díaz.

¿Dónde ver Brasil vs Colombia de la Copa América?

El partido entre Brasil y Colombia de la Copa América 2024 inicia este martes 2 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por Vix.

Alineaciones Brasil y Colombia

Brasil | Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Wendell; Guimaraes, Gomes; Paquetá, Savio, Vinicius y Rodrygo

Colombia | Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica, Richard Ríos, Jefferson Lerma y Jhon Arias, James Rodríguez, Rafael Santos Borre y Luis Díaz.

Una acción del Colombia vs Paraguay, partido de la fase de grupos de la Copa América 2024 Foto: AP

Brasil y Colombia van por el primer lugar del grupo

También está el de un par de centrocampistas en clubes de la Liga Premier: Jefferson Lerma (Bournemouth) contra Bruno Guimarães (Newcastle). Y la defensa brasileña tratando de entorpecer a James Rodríguez, el conductor colombiano que lleva tres asistencias en el torneo.

La presencia de James también tiene el morbo de que actualmente juega en Sao Paulo y su continuidad en el futbol brasileño está en veremos después de una temporada en la recibió pocos minutos. Dorival Júnior, el técnico de la Canarinha, dirigió a James en Sao Paulo.

Después de sus victorias 2-0 sobre Paraguay y 3-0 contra Costa Rica, Colombia estiró a 25 su racha de partidos sin perder. Ha ganado sus últimos 10 encuentros bajo la conducción del técnico argentino Néstor Lorenzo, invicto desde que dirigió su primer partido en septiembre de 2022.

“Es un partido que vamos a enfrentar de la misma manera como todos", dijo Díaz, autor de un gol de penal ante Costa Rica. "Estos partidos son difíciles, pero somos conscientes de que vamos a hacer un buen trabajo, tenemos que ir por lo de nosotros, vamos a tratar de contrarrestar lo que ellos vayan a hacer”.

A juicio de Lorenzo, ser favoritos es insensata cuando se trata de enfrentar a los pentacampeones mundiales.

“Siento que con Brasil nunca se es favorito”, dijo el entrenador argentino. "Es una selección con mucha historia y nosotros estamos hasta ahora tratando de escribir unas páginas de esta historia que tiene Colombia ... aspiramos a más. Jugaremos a lo nuestro para estar a la altura”.

Colombia sólo ha conquistado una vez la corona del continente y ello fue de local en 2001, un torneo en el que Argentina no se presentó al aducir temores por la situación de seguridad en el país. Brasil quiere salir primero de la llave.

“Para ser sincero, no me preocupa demasiado cómo van a plantear el partido", avisó Guimarães. “Tenemos que ganar sea como sea. Tienen jugadores que individualmente pueden decidir el partido, como James y Luis Díaz. No queremos elegir adversario, queremos acabar primeros”.

Vinícius Jr. festeja uno de sus goles en el triunfo de Brasil sobre Paraguay en la segunda fecha del Grupo D de la Copa América 2024. Foto: AP

Después de un empate sin goles contra Costa Rica en el debut, Brasil recuperó las buenas sensaciones goleando 4-1 a Paraguay. En el que fue su mejor partido con la camiseta verdeamarela, Vinicius ofreció un recital, incluyendo un doblete, un sombrerito y abundantes regates.

Dorival recordó el tiempo que coincidió con James en Sao Paulo y alabó su rendimiento en esta copa. “Realmente se siente tan bien con la camiseta de la selección. Impresiona en todos los aspectos”, destacó Dorival.

“Es evidente que hay jugadores que no rinden lo mismo en los clubes y hay otros que no rinden en las selecciones. Con James ocurre todo lo contrario. Se nota que está bien integrado en un grupo que lo respeta, que lo abraza y eso lo hace aún más importante para un equipo que va en alza".

Hay un antecedente muy fresco, uno con gran significado para Colombia. Recién en noviembre del año pasado, Colombia venció por primera vez en su historia a Brasil por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Con dos goles de Díaz, el equipo de Lorenzo derrotó 2-1 a Brasil en Barranquilla.

aar