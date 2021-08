Con espíritu olímpico

Selfies y protestas en Tokio

En la capital japonesa hay un ambiente de polarización: ayer nipones salieron a las calles nuevamente a protestar contra los Juegos Olímpicos, debido al incremento de contagios de Covid-19 y al estancamiento económico en el país. En contraste, otros ciudadanos aprovecharon el domingo e hicieron largas filas para tomarse fotos en los aros representativos de la justa deportiva. Se vio a familias enteras y jóvenes.

Selfies y protestas en Tokio Fotos: AP

Doble de Lady Gaga compite en los JO

Quien ha sorprendido en Tokio ha sido la taekwondista jordana Julyana Al-Saquet, por su increíble parecido a la famosa cantante estadounidense. En redes sociales circulan diversas imágenes en las que se le compara con la intérprete de “Rain On Me”. Éstos son los terceros Juegos Olímpicos de la atleta de 26 años. Quedó en octavos de final ante la brasileña Milena Titoneli, en la categoría de 67 kilos.

Doble de Lady Gaga compite en los JO Foto: Captura de pantalla

Tom Daley roba cámaras tejiendo



El clavadista británico fue captado mientras hacía un gorro morado en las gradas, al tiempo que se llevaban distintas pruebas como la final de clavados femenil de trampolín 3 metros. El atleta, quien ganó el oro en la plataforma de 10 metros clavados sincronizados con su compatriota Matty Lee, es un apasionado del tejido, muestra de ello es su página de Instagram “Made with love by Tom Daley”, donde comparte sus creaciones, entre ellas, una bolsita que elaboró para que no se rayara su presea olímpica. En esta red social, el deportista subasta parte de las prendas que teje —suéteres, blusas, vestidos, zapatos y bufandas— para apoyar a las casas de acogida para chicos LGBTQ+ que son rechazados por su familia.

Tom Daley roba cámaras tejiendo El clavadista británico fue captado Foto: Especial

Ecuatoriana dedica medalla a su familia

La pesista Neisi Dajomes regaló un emotivo momento ayer al recibir la medalla de oro en la categoría de levantamiento de pesas, donde logró levantar 263 kilogramos. Llorando de emoción mostró su mano derecha con la leyenda “Mamá y hermano”, a quienes los honró con su triunfo. La atleta es la segunda medallista dorada de su país natal en los Juegos Olímpicos.

Ecuatoriana dedica medalla a su familia Foto: AP

Investigan fiesta clandestina de deportistas en la villa

Los organizadores de los Juegos de Tokio indagan un festejo al aire libre en el que participaron varios atletas. Presuntamente estaban tomando alcohol en un parque ubicado en la Villa Olímpica, el viernes por la noche, informó ayer el director ejecutivo de los JO, Toshiro Muto. “Estamos investigando la situación y con base en los resultados tomaremos las acciones adecuadas”, dijo. Los deportistas tienen prohibido reunirse, debido a los protocolos sanitarios derivados de la pandemia. Entre las sanciones están ser expulsados y perder su credencial olímpica.