Las Chivas visitan el Estadio Kraken, este viernes 5 de agosto, para medirse ante Mazatlán FC, en la Jornada 7 del Apertura 2022 de la Liga MX, en un duelo en el que los de Guadalajara llegan necesitados de sumar los tres puntos.

El cuadro que dirige Ricardo Cadena no ha ganado en lo que va del certamen (cinco empates y una derrota), por lo que los constantes fracasos del equipo colocan al estratega en la cuerda floja.

Medios que cubren la fuente en Guadalajara han destacado que Ricardo Peláez ya tiene una lista de sustitutos para la dirección técnica de las Chivas, en las que destacan los nombres de Antonio Mohamed y Ricardo Gareca.

¿Dónde y a qué hora ver el Mazatlán FC vs Chivas?



El partido Mazatlán FC vs Chivas se juega este viernes a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás seguir por la señal de Azteca Deportes y Star Plus.

"Chicharito" y las palabras que ilusionan a fans de Chivas

Uno de los deseos de Chivas en los años recientes es que Javier "Chicharito" Hernández se vuelva a vestir de rojiblanco y al término del partido entre el LA Galaxy y el Rebaño, dio unas palabras que ilusionan a toda la afición.

El goleador mexicano reconoció que Chivas siempre será su primer amor y que le guarda mucho cariño, pero no sabe si volverá a jugar en el Rebaño en algún momento de su carrera.

"No hay palabras para describirlo, muchísima gente podrá tener sus opiniones, que si regresaré o no regresaré, terminaré mi carrera ahí o tendré una segunda etapa en ese club (Chivas). Más allá de eso, es el club de mis amores. Es como en todos los clubes que he estado y me enamoro de ellos, pero siempre hay un primer amor y ese es Chivas", comentó el goleador.

