París 2024: Estadounidense Shelby Mcewen se niega a compartir el primer lugar y pierde el oro en desempate

BIZARRO



No salto em altura, o estadunidense Shelby McEwen e o neozelandês Hamish Kerr empataram em TUDO.



Com isso, foi proposto uma divisão do Ouro (os dois ganhariam uma medalha de Ouro). Porém o McEwen RECUSOU e eles tiveram que ir para um desempate.



No desempate, o… pic.twitter.com/Un3rvIrbzl