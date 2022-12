Mexicano sigue desaparecido.

Un aficionado del tricolor se perdió en la Copa del Mundo Qatar 2022, siendo la última vez que se le vio en el metro Lusail, se encontraba en estado de ebriedad y no responde. Fue a través del grupo “Mexicanos al Mundial Qatar 2022” que Antonio Fabela dio a conocer la noticia de un connacional que se perdió en Qatar y hasta el momento no hay señales de su paradero. “Raza, publicaron en un grupo de WhatsApp que estaba este mexicano en el metro de Lusail. Lo conocimos en Madrid y es amigo de nosotros, andaba solo, no responde mensajes y no tenemos su número para llamadas”, dice el mensaje.

De retache a la casa

Después de la eliminación de la Selección Mexicana de Futbol, para la mayoría de sus aficionados ya terminó su aventura en Qatar y por eso hacen las maletas. En las calles y el aeropuerto de aquel país se puede ver a varios seguidores con sus petacas, las caras desencajadas y sin hacer fiesta como estaban acostumbrados.

De retache a la casa. Foto: Especial

CR7 entra a la pelea entre Canelo y Messi

Aunque Canelo Álvarez y Lionel Messi ya aclararon el problema que tuvieron en redes sociales, los fanáticos siguen hablando del tema y en Internet está circulando un video con ambos personajes en forma animada, en el que el boxeador le da una golpiza al futbolista, pero Cristiano Ronaldo también tiene una gran participación.

CR7 entra a la pelea entre Canelo y Messi. Foto: Especial

Amor, amor, amor

La cantante argentina Tini se encuentra en el Mundial de Qatar 2022, apoyando a la albiceleste y a su novio Rodrigo de Paul, quien ha sido duramente criticado, pues no ha rendido según los especialistas como se esperaba, el futbolista subió una imagen con Tini que conmovió a todos pues la tituló “recargando pilas”.

Amor, amor, amor Foto: Especial

En Medio Oriente se burlan de Alemania

La población qatarí no quedó muy contenta con la actitud que mostró Alemania a lo largo de la competencia, sobre todo por las protestas que hicieron cada que podían; ahora un programa del país de Medio Oriente se burló de su eliminación, ya que se puso la mano en la boca como lo hicieron los jugadores teutones en su primer partido en Qatar y con la otra, les dijeron adiós.