Novak Djokovic vs Nick Kyrgios: Hora y en qué canal ver EN VIVO la Final de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic y el australiano Nick Kyrgios definen este domingo 10 de julio al campeón de Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam en lo que va del año.

Nole llega a este encuentro después de haber eliminado en semifinales al británico Cameron Norrie, mientras que el Bad Boy avanzó directo al duelo definitivo tras el retiro del español Rafael Nadal por lesión.

¿En qué canal pasan EN VIVO la final de Wimbledon?

La final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Nick Kyrgios comienza a las 8:00 horas tiempo del centro de México y será transmitida en vivo y en exclusiva por la señal de ESPN.

Djokovic, por su título 21 de Grand Slam

Para Djokovic, de 35 años de edad, es la oportunidad de ganar un cuarto trofeo consecutivo en el All England Club y el séptimo en total (los ocho campeonatos individuales del suizo Roger Federer en el torneo de hierba son un récord para un hombre).

También es una oportunidad para que el serbio consiga su título 21 de Grand Slam, lo que le situaría uno por delante de Federer y solamente uno por detrás de Rafael Nadal, que se retiró antes de su semifinal contra Kyrgios por un desgarre en el músculo abdominal.

Y también hay que tener en cuenta esto: Djokovic no puede saber con seguridad la próxima vez que podrá participar en uno de los cuatro grandes torneos, los eventos que más le importan actualmente. Tal y como están las cosas hoy en día, no se le permite entrar en Estados Unidos como extranjero no vacunado, lo que significa que no podría ir a Nueva York para el Abierto de Estados Unidos en agosto.

Su situación para volver a Australia en 2023 también está en el aire, después de que su visado fuera revocado este año.

“Cada partido, cada Grand Slam que me toca jugar en esta etapa de mi carrera, hay mucho en juego. No sé cuántas oportunidades para ganar un título de Grand Slam tendré todavía”, comentó Djokovic tras vencer al británico Cameron Norrie, noveno preclasificado, por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en las semifinales del viernes.

Para Nick Kyrgios, por su parte, es una oportunidad de demostrar que alguien con el suficiente talento como para haber vencido a Djokovic, Federer y Nadal la primera vez que se enfrentó a cada uno de ellos también tiene la suficiente capacidad de resistencia como para triunfar en un torneo de Grand Slam, en los que nunca antes había llegado a una final.

EVG