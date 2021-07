Orozco y Agúndez pintan a México de bronce

En Londres 2012 cuando Alejandra Orozco ganó la medalla de plata a lado de Paola Espinosa, tan sólo con 15 años de edad y convirtiendose en la atleta mexicana más joven en colgarse una medalla, era considerada una promesa en los clavados; hoy es una realidad y le da a México su segunda presea en Tokio 2020 al lado de Gabriela Agúndez en la plataforma de 10 metros sincronizados al llevarse la presea de bronce.

Después de dos días consecutivos en los que la delegación mexicana de clavados había finalizado en el cuarto sitio, Orozco y Agúndez (299.70 puntos) rompieron dicho maleficio y quedaron atrás de la pareja china que se apoderó de la presea dorada con un total de 363.78 y la plata se la quedaron las estadounidenses, con un acumulado de 310.80 unidades.

“Lo primero que se me vino a la mente fue ‘lo logramos’. Nos volteamos a ver y fue como ‘sí, sí se pudo, lo hicimos’. Gaby y yo lo teníamos en la mente, lo trabajamos, lo peleamos desde hace muchos años. Dejamos muchas cosas en el camino, Gaby en su proceso pasó por muchas competencias hasta estar aquí y a lo mejor a mí me tocó al revés, pero también he peleado, he luchado, he hecho muchas cosas para cumplir el objetivo. Lo que sí sabemos es que borrón y cuenta nueva; nos queda otra competencia”, dijo Alejandra Orozco.

Las clavadistas logran una puntuación de 299.70

La originaria de Guadalajara sigue escribiendo su nombre con letras de oro, pues tras cosechar el metal de bronce ya suma dos preseas olímpicas en su carrera y eso la integra al selecto grupo de deportistas mexicanos con la misma cantidad, agregando que vive sus terceros Juegos y solamente tiene 24 años de edad.

Con el metal obtenido gracias a la pareja de clavados, la disciplina suma 15 medallas dentro de su historial en el Olímpico y a larga su racha siendo el deporte que más alegrías le da a México en cada justa veraniega (box se mantiene con 13).

Las pupilas del entrenador Iván Bautista fueron de menos a más, y cuando parecía que sería otra noche triste para los saltos mexicanos, tuvieron un cierre de locura y en su último clavado lograron remontar a las locales.

Alejandra Orozco a los 15 años con 102 días de edad levantó su primera presea al lado de Paola Espinosa, la doble medallista olímpica en clavados. Foto: Mexsport

Iniciaron la competencia en el séptimo puesto con una sumatoria de 91.20, tras completar los dos clavados reglamentarios; sin embargo, la experiencia y la juventud de la pareja hizo que poco a poco fuera escalando posiciones con extraordinarias ejecuciones, en las tres rondas siguientes, que le valieron puntuaciones de 69.30, 68.16 y 71.04, para terminar con un total de 299.70.

Sobre el resultado obtenido en Tokio 2020, Gabriela Agúndez, quien debutó con el pie derecho en su primera justa, se mostró contenta y satisfecha, pues mencionó que el trabajo en equipo fue fundamental para llevar a México al podio.

“Nos sentimos felices y muy satisfechas. Muy contentas con el trabajo, es un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo, hemos sido la pareja oficial de México y ahora se dio el resultado; es un trabajo en conjunto con Ale (Orozco) con Iván (Bautista), con el equipo multidisciplinario, con nuestras familias apoyándonos y con el profe Yuniesky Hernández, que seguro está brincando de emoción desde el cielo”, compartió la sudcaliforniana.

Por su parte, Alejandra Orozco, describió el momento y las sensaciones que experimentaron cuando se dieron a conocer los resultados finales, que terminó en un abrazo entre deportistas y entrenador.

“Cuando tira Alemania y sale su puntaje, ya sabíamos que estábamos en tercero, pero no sabíamos por cuanto, ahí fue soltar toda la adrenalina; estábamos emocionadas sabíamos del trabajo que habíamos hecho. Gaby y yo lo teníamos en la mente, lo soñamos, lo trabajamos desde hace muchos años y saber que se dio este objetivo; estamos felices y satisfechas; es borrón y cuenta nueva porque todavía nos queda una prueba”, puntualizó.

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez aún no cierran su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues la próxima semana competirán de manera individual en la plataforma de 10 metros.

El Tricolor de Softbol se va con el cuarto lugar

La selección mexicana de softbol se quedó a un paso de la presea de bronce, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras caer 3-2 ante Canadá, en el duelo que se llevó a cabo en el Estadio de Beisbol Yokohama, bajo una lluvia pertinaz.

El equipo de la hoja de maple abrió la pizarra en la segunda entrada, luego de que Emma Entzminger conectó un sencillo al jardín izquierdo que produjo dos carreras por cuenta de Erika Polidori y Jenn Salling.

En el tercer capítulo, Brittany Cervantes bateó un imparable al jardín de la izquierda, que Sydney Romero capitalizó en la primera carrera para México y puso la pizarra 2-1. En la parte baja de la entrada, la catcher mexicana Sashel Palacios impidió la cuarta carrera para las canadienses, tras poner fuera a Victoria Hayward con un out en home.

La novena nacional que dirige Carlos Bernaldez empató los cartones a dos en la quinta entrada tras un imparable al jardín de la derecha de Suzannah Brookshire, que produjo carrera de la mexicana Sydney Romero, pero más tarde Canadá logró su tercera rayita con Janet Leung, para poner la pizarra 3-2.

Los últimos dos rollos se fueron sin carreras, para concluir el partido a favor de las canadienses.

Por otra parte, Aída Román no pudo en tiro con arco y se despidió de los JO; en el boxeo las dos debutantes, Esmeralda Falcón y Brianda Tamara, no pudieron avanzar de su primer combate y se regresan a casa antes de lo pensado.