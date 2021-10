PUMAS: El motivo por el que el "Parejita" López va a la cárcel

Pese a que ya se retiró, el exfutbolista de los Pumas, José Luis López se sigue ganando el respeto de los aficionados del balompié nacional, por sus buenas acciones.

El exjugador mexicano acude a las cárceles del país con el objetivo de promover el deporte en la reinsereción social, a través del futbol y el tenis balón.

La primera final, fue empate a uno. José Parejita López anotó el gol de Pumas y un escandaloso penal pitado por el juez Glower (claramente fuera del área) le dio el empate a Chivas faltando cuatro minutos. pic.twitter.com/D0OIGLWF30 — Liga MX en Sudamerica (@MXSudamerica) September 12, 2020

En entrevista con Bolavip, el "Parejita" López contó que aunque a veces los nervios se apodera de él, se siente feliz de saludar a las personas que se encentran privadas de su libertad.

"Yo no estoy para juzgar a nadie, así que no tengo motivos para irlos a molestar. En cambio, nada me cuesta darles la mano para saludarlos o despedirme, brindarles un abrazo o unas palabras de aliento. Me agrada aportar un poquito de mí”, contó para Bolavip.

PUMAS VUELVE A GANAR DE LOCAL

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México batallaron, pero lograron sacar el resultado ante los Bravos de Juárez, en un apretado duelo.

En juego de la Jornada 13 de la Liga MX, los Pumas no pudieron hacerle daño al equipo fronterizo sino hasta el minuto 95, cuando Washington Corozo marcó el único gol el encuentro.

