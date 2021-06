República Checa vs Inglaterra: Hora y en qué canal VER EN VIVO, Eurocopa 2021

La Razón Online /Associated Press

Wembley es la sede del duelo entre República Checa e Inglaterra, selecciones que miden fuerzas este martes 22 de junio en actividad de la tercera fecha del Grupo D de la Eurocopa 2021.

Los dos equipos comparten la punta del sector D con cuatro unidades y están prácticamente clasificados a los octavos de final, pero los checos tienen mejor saldo de goles y terminarían primeros si empatan. Inglaterra tiene que ganar para llevarse el grupo y seguir jugando en Wembley en la próxima fase. De terminar segundo, iría a Copenhague.

¿En qué canal pasan EN VIVO el República Checa vs Inglaterra?

El juego República Checa vs Inglaterra arranca a las 14:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por la señal de Sky Sports.

¿Cómo llegan checos e ingleses a este cotejo?

Harry Kane no solo no ha anotado un gol en los dos primeros partidos de Inglaterra en la Eurocopa 2021, sino que no ha hecho un solo tiro al arco.

Fue el principal blanco de las críticas tras el deslucido empate sin goles ante Escocia en la segunda fecha, pero de todos modos el técnico Gareth Southgate lo confirmó en la alineación que enfrentará el martes a la República Checa de Patrik Schick, una de las sensaciones del torneo tras anotar tres goles en dos presentaciones.

El duelo tendrá lugar en Wembley, donde los checos perdieron la final del Euro de 1996 ante Alemania. Al doblegar a Escocia en su debut y empatar luego con Croacia, los checos ya hicieron más que en la Euro 2016, en la que no pasaron de la primera ronda.

