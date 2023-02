El Torneo Clausura 2023 de la Liga MX tendrá jornada doble, iniciando este martes 14 de febrero con tres duelos correspondientes a la Jornada 7, siendo Tigres vs Juárez uno de los duelos que inauguran las acciones con su choque en el Estadio Universitario.

Será el segundo partido de Marco Antonio "Chima" Ruiz como director técnico de los felino de la UANL, tras la salida del argentino Diego Cocca para asumir la dirigencia de la Selección Mexicana.

🚌 ¡El Más Campeón del Norte está en la casa! 💪🏼🐯



Presentado por @GrupoBerel pic.twitter.com/D3fxo6hGd5 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 14, 2023

En su primer partido al mando de los Tigres, el "Chima" Ruiz debutó con victoria ante los Pumas. Se vivió una fiesta en el Volcán, pues los regios conservaron su invicto en el Clausura 2023 goleando 4-2 a los de la UNAM gracias a las dianas de Nicolás Ibáñez, André-Pierre Gignac (2) y un gol en propia puerta de José Galindo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Tigres vs Juárez?



El partido entre Tigres vs Juárez comienza a las 19:05 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por IZZI, VIX Plus e Izzi GO.

Posibles alineaciones de Tigres y Juárez

Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Angulo, Samir Caetano, Diego Reyes, Jesús Garza, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Luis Quiñones, Fernando Gorriarán, André-Pierre Gignac y Nicolás Ibáñez.

Juárez: Alfredo Talavera, Maximiliano Olivera, Carlos Salcedo, Alejandro Arribas, Francisco Nevarez, Denzell García, Luis Rodríguez, Jordan Sierra, Jesús Dueñas, Tomás Molina y Gabriel Fernández.

