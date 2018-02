Si algo ha caracterizado a Cristiano Ronaldo como futbolista ha sido que su vida personal ha transgredido su límite y se ha pasado al terreno de juego, adonde se le califica como egocentrista, vanidoso e incluso arrogante. No obstante, el jugador luso ha dado muestras de humildad; ayer , por ejemplo, el futbolista del Real Madrid y de la selección de Portugal señaló que si bien todos los combinados sueñan con el gran objetivo de salir campeones, también dejó claro que su representativo no es candidato a ganar la justa.

“No somos favoritos, debemos ser honestos y tener la humildad de entender que hay equipos con más nombre. Brasil, España, Alemania y Argentina. No obstante, el futbol todo es posible. Vamos a intentar pasar la fase de grupos”, declaró en el canal de YouTube Desmedidos.

Antes, y tocando un poco el tema de los calificativos que le ponen a su personalidad, el jugador blanco señaló que toma en cuenta las opiniones buenas.

“Hay mucha gente a la que le gusto y otra a la que no. Yo siempre me quedo con la gente a la que le gusto, que me apoya, que está siempre a mi lado. Es lo que nos llevamos en la vida. Marcelo y Casemiro ya me dijeron que en Brasil hay mucha gente a la que le gusto. El idioma ayuda, la historia de Brasil con Portugal también. Saber que en Brasil gusto y me apoyan me hace feliz”, comentó.

Cabe mencionar que CR7 fue uno de los principales artífices del gran título de la Eurocopa 2016, en la cual vencieron en la final a Francia; el luso sabe el poderío de los equipos sudamericanos como Brasil de Neymar y la Argentina de Messi. Sus declaraciones han llamado la atención dado que el jugador merengue, a propósito o no, le ha dado favoritismo a su enemigo en el futbol, Lionel Messi.

Pero el tema de selecciones no fue el único que tocó, también habló sobre las incertidumbres que existen en sus logros individuales. El luso suma cinco Balones de Oro, cuatro de ellos fueron en los últimos cinco años. Al momento de ser consultado sobre su ambición para ganar por sexta vez este premio, el atacante de 33 años manifestó que se sentiría encantado de volver a hacerlo aunque, de no hacerlo, dio a entender que se siente tranquilo con los cinco que ya tiene a su nombre.

“Nunca soñé con ganar cinco Balones de Oro. Si ganase otros dos o tres, encantado, pero si no los gano igual ya gané cinco. Obviamente es mi ambición y sigo teniendo la capacidad y fuerza para luchar por ser el mejor del mundo, aunque algunos digan lo contrario. Tengo confianza en mí mismo, pero todo depende de los trofeos que gane esta temporada, de cómo termine y el Mundial”, manifestó.

Además el referente del Real Madrid señaló que ya no tiene metas por cumplir en los años restantes de su carrera como futbolista, pues considera que ya ha logrado todo lo que alguna vez soñó.

“Sinceramente creo que ya no tengo sueños por cumplir. Todo lo que soñé lo alcancé en el futbol, he conquistado tantas cosas bonitas que no tengo más sueños. Me gustaría ganar el Mundial, por ejemplo, pero si tuviese que terminar mi carrera, lo haría superorgulloso y contento. Nunca pensé que mi carrera iba a ser tan bonita”, sentenció.

UEFA, a nada de aprobar el cuarto cambio

La UEFA aprobará próximamente el cuarto cambio en todos sus partidos. La salud del futbolista preocupa debido a la carga de partidos y lo exigente de un calendario que difícilmente va a ser recortado, obliga a tomar medidas y una de ellas pasa por la posibilidad de que los equipos puedan realizar un cuarto cambio en todos los partidos y en cualquier circunstancia.

En pasadas reuniones del ejecutivo, la UEFA aprobó llevar a cabo pruebas en las fases finales de los Campeonatos de Europa femeninos sub-19 de 2016 (en Alemania) y 2017 (Georgia), los Europeos femeninos absolutos de 2016 (Eslovaquia) y 2017 (Irlanda del Norte) y el Europeo sub-21 masculino de 2017 (Polonia).

Tras el estudio realizado en esos torneos, la UEFA parece decidida a introducir el cuarto cambio de manera definitiva, tal y como trató el ejecutivo celebrado en la tarde del pasado domingo en Bratislava.