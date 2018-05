Desconoce Trump supuesta cancelación de reunión con Kim

En un evento en la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que hasta el momento no tiene información de que se haya cancelado su encuentro con Kim Jong-un. Añadió que en caso de que esto ocurra continuará trabajando por la desnuclearización de Corea.

Cuestionado sobre las recientes amenazas de Pyongyang tras los ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington, afirmó que esperarán a ver como se desenvuelven los acontecimientos.

“No hay decisión. No hemos sido notificados en absoluto, no hemos visto nada, no hemos oído nada. Tendremos que ver que pasa”

Donald Trump

Presidente de EU