Desestiman impugnación de Ferriz de Con; no estará en boleta electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de sus magistrados, el acuerdo emitido por el Consejo General del INE por el que determinó que Pedro Ferriz de Con no quedó registrado como candidato independiente a la Presidencia de la República.

Durante la sesión de este miércoles, el Pleno de la Sala Superior resolvió así el acuerdo emitido por el INE, que el 6 de abril pasado fue impugnado por Ferriz de Con.

El aspirante argumentó que la aplicación móvil implicó un obstáculo para obtener los apoyos ciudadanos requeridos, ya que se implementaron elementos restrictivos en su uso.

Al resolver, la Sala Superior consideró inoperantes los agravios presentados por Ferriz de Con, en virtud de que el TEPJF ya se había pronunciado sobre la funcionalidad de la aplicación y que ésta no atentaba contra el derecho humano a ser votado.

“Ni analicen mi candidatura, ya no la quiero”, Ferriz a magistrados

Ayer, desde Austria, Pedro Ferriz de Con afirmó, a través de una transmisión en vivo de Facebook, que el del 1º de julio será el proceso más sucio del México contemporáneo porque las instituciones están corrompidas.

Además, pidió a los magistrados, “si está en su análisis mi candidatura, ya ni la analicen, no me importa, no la quiero, porque creo que una decisión proveniente de una institución como esa no sería nada conveniente, no quiero ser candidato a la presidencia, lo rechazo, no me interesa”.

En ese sentido, agregó que él luchará desde afuera porque el país no puede seguir así, “me encuentro harto del sistema político mexicano, de la corrupción, de la impunidad. Estoy muy enojado porque han hecho de mi México un lugar que hoy se encuentra en estado de sitio tomado por nuestra autoridad”.

En las últimas horas ha utilizado su cuenta de Twitter para manifestar su postura ante las resoluciones del Tribunal.

¡EL COLMO! Se burlan de los ciudadanos otorgando “la oportunidad” de que @RiosPiterJaguar para probar que sus apoyos ciudadanos son válidos, cuando está comprobado capturó casi un millón de credenciales no válidas. ¿Por qué se empeñan en vernos la cara? pic.twitter.com/BoJ1zlAXTS — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) April 12, 2018

El @INEMexico falló en las candidaturas independientes, el @TEPJF_informa avaló la trampa y la mentira. Y estas autoridades electorales defenderán el voto? #México necesita reformarse y rechazar al actual sistema político. https://t.co/RfkcLnQEr6 #yoConFerriz pic.twitter.com/LxO0d7ZFPG — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) April 11, 2018

