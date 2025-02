Dimitri Vegas llena de nostalgia y energía el EDC

El aclamado DJ belga Dimitri Vegas se presentó la noche de ayer en el escenario principal del EDC como parte de las presentaciones finales del festival, que en tres días reunió a 323 mil asistentes.

Con un inicio potente, Dimitri Vegas fue directo a la nostalgia y con “Thank You (Not So Bad)” y “Destination Calabria”, temas con los que el público se dejó llevar por la música y los visuales que se mostraban en las pantallas.

Aspectos del EDC 2025 Fotos|OCESA

El Kinetic Field se convirtió en una auténtica pista de baile con las transiciones de “Play Hard”, de David Guetta; “We Found Love”, de Rihanna, y hasta “Set Fire to the Rain”, de Adele. Mientras que el remix de “Don’t You Worry Child” y “La Gasolina” emocionó aún más.

Con el escenario repleto y un público enardecido, Dimitri Vegas aprovechó para finalizar su show con una mezcla de “El Sonidito” y “Tremor”, uno de sus temas icónicos de 2014. Se despidió rodeado de fuegos artificiales.

Aspectos del EDC 2025 Fotos|OCESA

El dato: Bad Bunny fue uno de los favoritos por los DJ para incluir en sus mezclas “NUEVAYoL” y “DtMF”.

La jornada dominical inició desde las 15:00 horas con talento joven nacional, como las setlists de house progresivo de Mike Martel (bisnieto de Miguel Alemán) o el hard techno de Shanti Clasing. La versatilidad de la tapatía EMJAU y de la colombiana Briela Veneno también resaltó en el festival.

Los ingeniosos tótems (carteles) de los asistentes también lucieron, ya sea a partir de memes o frases icónicas, como un Trump que anunciaba aranceles a la cerveza, una Paquita con el mensaje “¿estás bailando, inútil?” o uno con la foto de la actriz Selena Gomez con la leyenda: “Me duele la vul..., nomás de acordarme de ti”. Los outfits coloridos también se hicieron presentes, además de los disfraces de dinosaurios, frutas y alienígenas.

Aspectos del EDC 2025 Fotos|OCESA

El escenario principal del EDC se llenó de los ecos techno y de dark disco de la DJ y productora jalisciense Mystery Affair.

Más tarde, el Kinetic Field se llenó de los sonidos y las melodías mezcladas de la ucraniana Miss Monique. Al ritmo de la música, los tubos que rodeaban el escenario y los cuales se asemejaban a un gran órgano musical se iluminaban de tonos rojos y azules, mientras la DJ contagiaba con su baile al ritmo de “Mamacita” o “Subterránea”.

Ya entrada la noche, en el Neon Garden, el francés Shlømo aprovechó los efectos y luces del escenario para crear una atmósfera envolvente e hipnotizar a los fanáticos con sus temas underground, así como su intelligent dance music.

Más tarde, en ese mismo escenario, Mathame, integrado por los hermanos italianos Amedeo y Matteo Giovanelli, provocó diversas emociones con su llamado techno cinematográfico, influenciado por los paisajes sicilianos del país europeo. La versión del famoso “Kurikitaka” sonó durante un buen rato.

Aspectos del EDC 2025 Fotos|OCESA

CON SABOR A MÉXICO El sábado, el festival estuvo enmarcado no sólo por las enérgicas presentaciones de los reconocidos Oliver Heldens o DJ Snake, sino también por la inclusión de algunos temas de la música popular mexicana en las mezclas de los DJ.

Desde KSHMR —que incluyó en su setlist “Cielito Lindo”, “El Rey” y “El Noa Noa”— hasta Deorro, quien rindió homenaje a la recién fallecida Paquita la del Barrio con el tema “Rata de dos patas”, que hizo sonar potentemente entre la multitud, al tiempo que el DJ lanzaba el grito: “¡Qué lindo ser mexicano!”.

Al cierre de esta edición, en el último día del festival, aún faltaban las presentaciones estelares del dúo Afroki

—compuesto por Afrojack y Steve Aoki—, Dom Dolla y el esperado cierre del DJ neerlandés Tiësto en el escenario principal del EDC.