AXE Ceremonia, festival que pone en alto el poder femenino

Año con año el festival AXE Ceremonia llega a la Ciudad de México, en el Parque Bicentenario, para exponer al mejor talento musical de la industria, lo cual es una ardua labor por parte de sus organizadoras. En entrevista con La Razón, Montserrat Castera, consultora creativa y directora de Ceremonia Social, comentó que para realizar este evento, hay un gran grupo de mujeres trabajadoras que busca, no sólo impulsar a los talentos, sino poner en alto la diversidad cultural en el país, desde su respectiva trinchera.

“Nosotras tenemos claro cuál es el objetivo del festival: acercar al público a lo más relevante en la industria musical. Pero para lograrlo, queríamos que este espacio fuera de equidad, así como el propio festival. Por eso contamos con un grupo mayor a 30 mujeres que trabajan arduamente para que se realice este evento”, dijo la directora de Ceremonia Social.

La directiva aseguró que este festival, sigue la línea de la inclusión en la industria musical, pues en cada edición buscan que más mujeres sean quienes encabecen el lineup oficial.

“Por ejemplo, este año tendremos a Charlie XCX y Nathy Peluso en el festival. Ambas son mujeres muy fuertes en la industria. En el caso específico de Nathy, ella es una mujer fuerte, cuyo espectáculo es muy liberador, su arte es liberador y queremos eso con el festival, que todo el público se sienta libre y seguro”, indicó.

Montserrat Castera comentó que para elegir a los artistas que forman parte del cartel, primero revisan el book de la estrella que piensan invitar, una tarea que puede ser superior a los cinco años de trabajo. Por eso, recuerda orgullosa que el AXE Ceremonia fue el primero en traer un espectáculo de la cantante española Rosalía, antes de que fuese un éxito mundial.

“Recuerdo con mucho gusto que fuimos el primer festival en traer a Rosalía antes de que fuera la Motomami que todos conocen”, comentó.

En el mismo ámbito social, Montserrat Castera resaltó que AXE Ceremonia es de los pocos eventos de esta magnitud en abrir las puertas a la comunidad trans, lo cual hace que la demanda de artistas en México sea más amplia año con año para todo público.

“Somos un festival diverso, no sólo en la música, sino en sus personalidades. Ceremonia es un encuentro que cuenta con talentos femeninos, de la comunidad trans, de la comunidad LGBT. Esto es algo que está ocurriendo en Latinoamérica y nosotras queremos ser la voz de estos proyectos”, indicó.

La organizadora Montserrat Castera compartió que estos esfuerzos se ven reflejados en los propios valores del encuentro musical, los cuales señaló son la diversidad, la inclusión y el arte.

“El arte es la expresión del alma. Entonces, Ceremonia sí expone el arte, pero también busca que se genere una cultura que permita compartir y ser libre”, reiteró la directora.

En otro tema, celebró que el festival AXE Ceremonia se haya caracterizado a lo largo de sus 13 años de creación, en ser un espacio que difunda y exponga a los nuevos talentos para que se puedan convertir en referentes mundiales.

“En Ceremonia tenemos el objetivo de acercar al público a lo más relevante en la industria musical, desde lo nuevo, hasta los proyectos legendarios. Por esto mismo creemos que es un festival tan diverso”, apuntó.

EL Dato: En 2024 se presentó en el festival Kendrick Lamar, quien se encargó del show de medio tiempo del Super Bowl. Además de Fuerza Regida y Peggy Gou.

Detalló que para lograr lo anterior, su equipo de trabajo rastrea desde años atrás a los talentos artísticos que buscan incluir en el festival, por lo cual Ceremonia fue de los primeros eventos donde sonaron los corridos tumbados. Este año, por ejemplo, estará el cantante Natanael Cano.

“También podemos presumir que fuimos los primeros en abrir las puertas a los corridos tumbados, que ahora son tan queridos”, externó.

Abundó que esta labor, para formar un line up, no es tan sencilla, por lo cual no pueden cumplir los gustos de todos. “No es una labor sencilla acordar fechas”, dijo en cuanto al calendario laboral de los artistas.

“Esto nos pasó con Björk, por ejemplo, la perseguimos por ocho años, pero tenía su agenda llena. Cuando nos dio el sí, estábamos muy felices de que una mujer como ella encabezara el cartel”, aseguró.

Montserrat Castera dijo que gracias a esto, el AXE Ceremonia es un festival “que uno voltea a ver, porque siempre presenta lo que actualmente está sucediendo en la industria”.

Finalmente, expresó que el AXE Ceremonia es una herramienta de difusión para los nuevos proyectos, por lo que para ella es de mucha importancia su participación en el evento, “esto les ayudará en su carrera”.

La edición 2025 del festival AXE Ceremonia tendrá lugar los próximos 4 y 5 de abril, en las instalaciones del Parque Bicentenario. Como parte de su cartel se encuentran Charli XCX, Massive Attack, Nathy Peluso, Tayler, The Creator, Natanael Cano y muchos más.