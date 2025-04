Color y belleza en Polanco con el Festival de Flores y Jardines

Color, arte y belleza se conjugan en el Festival de Flores y Jardines que ayer se inauguró ofreciendo un deleite visual para los visitantes que aprovecharon para tomarse fotos o admirar las instalaciones colocadas en la avenida Presidente Masaryk y calles aledañas de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Destacaron desde flores azules creadas con tela hasta arreglos que incluían una tina y burbujas, un enorme Converse adornado con flores, un arreglo floral flotante que evoca a las tradicionales trajineras de Xochimilco, unos maniquíes cubiertos de flor de loto y un colibrí de 42 mil hojas de maíz.

Por primera vez, el Festival de Flores y Jardines incluyó la participación de un artista: Carlos Amorales, quien concibió la instalación Flor Mecánica en el Parque Lincoln con la flor de floripondio como protagonista. Consiste en una especie de laberinto de color blanco con 24 puertas, cada una con una máscara del dios romano Jano. Una propuesta que invita a los visitantes a recorrerla y preguntarse sobre el culto milenario a las plantas alucinógenas.

Arreglo en Louis Vuitton, en Masaryk. Fotos|Eduardo Campos|La Razón

“Fue un desafío pensar en algo para el espacio público. Me hizo ponerme a pensar cómo representar las flores. No quería intentar ser un florista, sino hacerlo más como artista. Desde hacía mucho tenía ganas de hacer un laberinto. Se me ocurrió basándome en la forma de cuando vemos una flor desde arriba, su centro”, explicó sobre su obra.

TE RECOMENDAMOS: Con su público en el Auditorio Los Tigres del Norte ponen en alto a México

En el Parque Lincoln también se rindió homenaje a Abraham Lincoln con un arreglo de flores moradas.

Durante el acto inaugural, la directora del festival, Patricia Elías Calles, resaltó que este año recibieron 29 propuestas de arcos florales, de las cuales eligieron nueve, una internacional. El país invitado de honor es Costa Rica.

Festival de Flores y Jardines Fotos|Eduardo Campos|La Razón

Una de las instalaciones Fotos|Eduardo Campos|La Razón

Agradeció a participantes como los artesanos de Coyoacán, del Faro Oriente y los vecinos del edificio 3 de Hegel 346, quienes adoptaron las jardineras frente a la construcción. “Pensemos en el futuro, recordemos que las flores son efímeras y ellas nos recuerdan el presente”, expresó.

Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, destacó la labor de los artistas, floristas y empresarios. Añadió que con motivo del festival, estaría cerrada a los vehículos la avenida Presidente Masaryk desde Mariano Escobedo hasta Moliere, el 5 y 6 de abril de 10:00 a 20:00 horas, para que las personas disfruten del evento.

Flor mecánica Fotos|Eduardo Campos|La Razón

El festival, que finalizará el próximo domingo, incluye también el Parque América, donde hay arcos florales.

Festival de Flores y Jardines

Cuándo: del 3 al 6 de abril

Dónde: Parque América, Parque Lincoln y la avenida Presidente Masaryk