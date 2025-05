Condena a Depardieu salpica al festival

La inauguración del Festival de Cannes coincidió con la sentencia en París contra el actor francés Gérard Depardieu, que resonó en el más importante encuentro de cine a nivel mundial, principalmente cuando la presidenta del jurado Juliette Binoche declaró: “Es un hombre, no un monstruo” que ha sido ”desacralizado”. La resolución, agregó, “nos obliga a reflexionar sobre el poder que tienen ciertas personas”.

Gérard Depardieu, una de las estrellas más importantes del cine francés, fue declarado culpable de haber agredido sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película que protagonizó en 2021, Las persianas verdes. Fue condenado a 18 meses de prisión suspendida y fue multado con más de 29 mil euros. Además, el tribunal solicitó que se le registre en la base de datos nacional de delincuentes sexuales.

El caso, que tuvo una amplia cobertura mediática, es considerado uno de los más importantes en Francia después de que estallara el #MeToo, movimiento en el que hubo diversas acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucraron a estrellas del cine.

“Es la victoria de dos mujeres, pero es la victoria de todas más allá de este juicio. Hoy esperamos ver el fin de la impunidad para un artista en el mundo del cine. Creo que con esta decisión ya no se puede decir que él no es un abusador sexual. Y hoy, mientras se inaugura el Festival de Cine de Cannes, me gustaría que el mundo del cine pensara en las víctimas de Gérard Depardieu”, expresó Carine Durrieu-Diebolt, abogada de la decoradora.

De acuerdo con AP, Depardieu no asistió a la audiencia de ayer, pero durante el juicio rechazó las acusaciones de una decoradora y una asistente que lo señalaron de haberlas tocado sin su consentimiento. Sus abogados apelarán la sentencia.