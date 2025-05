MYTS, un espectáculo que revolucionó la vida nocturna en la CDMX

Myst celebra nueve años de existencia con el espectáculo Euphoria, que recorre siete décadas de éxitos musicales.

Además, ya prepara otro show que promete ser el “más picante” de los que han tenido antes, adelantó en entrevista con La Razón Chacho Gaytán, productor de este montaje que busca llegar a todos los rincones del país.

“Ya preparamos un nuevo show, va a ser más picante de los que hemos enido, pero siempre cuidando la elegancia que ha caracterizado a Myst. Aunque es muy sexy, siempre está la elegancia, la calidad”, contó Gaytán.

Por ahora continúan presentando Euphoria en la Ciudad de México y Cancún, un espectáculo que recorre varias décadas de música y que une a generaciones.

“Euphoria fue como una probadita de nuestros shows anteriores, sigue siendo un éxito rotundo. Hacemos un viaje a lo largo de siete décadas, desde los 50, los 60 con The Beatles, los Rolling Stones; los 70 con la música disco y el hip hop, los 80 con este rock maravilloso, estas baladas poderosas de los 90, en la que somos protagonistas de esa época junto con Sentidos Opuestos”, destacó Chacho Gaytán.

Parte del elenco en el espectáculo Euphoria de Myst ı Foto: Especial

El también compositor y arreglista destacó que la nostalgia ha sido fundamental en Myst, que además incluir de éxitos que han conquistado a varias generaciones ha creado un show con instrumentistas en vivo, baile y canto.

Actualmente conforman el elenco personalidade como Pato Borghetti, Alex Brizuela y Cecilia de la Cueva.

“La nostalgia ha sido parte fundamental. Fue unir a través de la música, revolucionamos la vida nocturna de la Ciudad de México con este concepto de música sin parar que, aunque no es el hilo negro, fue un parteaguas”, resaltó.

Con Myst han creado ocho shows distintos: Touching me, touching you, Viviendo de noche, A new sensation, Abrázame, Disney Myst, Amor a la Mexicana y Euphoria.

Para Chacho Gaytán ha sido importante que en los últimos tiempos la gente sea más abierta y escuche diversas modalidades musicales, pues Myst es como escuchar tu playlist favorita.

“Ahora vas a cualquier festival de música y es fusión, antes eran los rockeros, los poperos, los cumbieros por separados. Hoy es una fusión que me parece muy interesante”, compartió el productor mexicano.

Al rememorar nueve años de trabajo, destacó que permanecer en cartelera durante tanto tiempo no es sencillo.

“Nueve años en cartelera se dice fácil, pero ha sido un camino muy emocionante, interesante, apasionante, de mucho aprendizaje, sobre todo estamos agradeciéndole a nuestros fans, a todas las personas que nos dicen ‘ha sido una de las mejores noches de mi vida’. La fiesta sigue, les puedo decir”, comentó el también cofundador y tecladista de Sentidos Opuestos, banda que creó con Alessandra Rosaldo.

Señaló que ahora los siguientes desafíos son expandir Myst para que llegue a otras parte de México.

“Tenemos varios planes de la internacionalización en varios países, no sólo en Estados Unidos, sino en otras naciones. Venimos trabajando desde hace un par de años en la internacionalización, queremos seguir creciendo en todos los aspectos”, afirmó Chacho Gaytán, quien, con María Laura Medina de Salinas, Memo Alegret, Alexis Lippert y Felipe Fernández del Paso, produce este espectáculo.

Myst se presenta todos los viernes a las 21:00 horas en la Arena Cancún en el centro comercial La Isla; y los viernes y sábados en el Foro Totalplay, en la Plaza Antara, Ciudad de México.

MYST EUPHORIA

CUÁNDO: todos los fines de semana

DÓNDE: Foro TotalPlayde la CDMX y La Isla, en Cancún