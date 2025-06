Adrián Uribe habla “Al chile” en docuserie

Cuando al conductor y comediante Adrián Uribe lo invitaron a formar parte de la docuserie Al Chile, ya disponible en la plataforma ViX, se emocionó al tener la oportunidad de rendirle un homenaje a este ingrediente emblemático de la gastronomía nacional. Así que emprendió un viaje sabroso del centro de México hasta la India, pasando por lugares como Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Estados Unidos.

“Nunca había hecho un documental, y menos como El Vítor. Ya sólo le faltaba eso. Cuando me invitan a este proyecto, me emocioné muchísimo, porque el chile no sólo es parte de nuestra gastronomía, es parte de nuestra identidad”, dijo a La Razón Adrián Uribe, quien conduce el programa con su icónico personaje El Vítor.

La serie, de cuatro episodios, es una producción de El Estudio (los mismos detrás del éxito Taco Chronicles), y fue creada por Mike Palafox. Además, cuenta con participaciones destacadas como la del chef Ricardo Muñoz Zurita, Lady Tacos y el campeón mundial de comer chiles, Mike Jack, entre otros.

95 por ciento de las variedades de chiles en el mundo provienen de México

A lo largo del rodaje, Adrián Uribe recorrió diversas culturas para descubrir los distintos significados y usos del chile. “Me sorprendió mucho saber que el chile más picante no está en México, ¡está en la India! Imagínate a El Vítor en medio de Bombay, enchilado y tratando de entrevistar a un chef en inglés…”, contó divertido el actor.

Pero no todo fue comedia. La producción fue exigente: un mes y medio de rodaje, múltiples locaciones internacionales y entrevistas con especialistas. Aun así, Adrián Uribe aseguró que el aprendizaje fue invaluable: “Aprendí datos que ni imaginaba. La gente que vea la docuserie se va a sorprender igual que yo”, expresó.

La producción Al chile no sólo explora el sabor, también reflexiona sobre este ingrediente como símbolo de resistencia cultural.

“Lo que más me gustó fue cómo se combina el humor con una mirada histórica y humana. Es una serie con mucha identidad”, explicó el comediante Adrián Uribe.

Con su personaje El Vítor recorrió diversos lugares. Fotos›Especial

Nuevos proyectos. Sobre su futuro, el actor no se detiene: “Sigo con la tercera temporada de Casados con hijos, una nueva película y una gira. Me gustaría hacer cine más serio; incluso algo dramático. También tengo ganas de dirigir”, reveló a este diario.

“Siempre he apostado por la comedia familiar, creativa. La grosería por grosería no me parece graciosa. Si la vas a usar, que sea con estilo”, afirmó Adrián Uribe, dejando clara su postura sobre el humor con sustancia frente a las modas pasajeras.

Con más de dos décadas en la industria, el comediante ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia y lo demuestra en cada proyecto que hace.

“Me considero afortunado de haber vivido todo: la TV abierta, los sketches y ahora las plataformas de streaming. Y El Vítor ha sobrevivido a todo eso… ¡imagínate!”, dijo emocionado el también actor.

Inspirado por figuras como Héctor Suárez, Cantinflas y los hermanos Soler, concluyó resaltando: “Quiero seguir haciendo cosas diferentes, y si este documental es el inicio de algo nuevo, bienvenido sea”.