Tim Burton: El Día de Muertos y el arte mexicano me impactaron

El cineasta estadounidense Tim Burton, creador de mundos fantásticos, excéntricos y oscuros, siente una cercanía especial con México: “Me encanta venir porque es una sensación muy especial. Crecí en Los Ángeles (EU) donde el Día de Muertos, el arte mexicano y sus personajes me impactaron profundamente. Siento que el arte y la creatividad aquí son inspiradores, por eso me encanta venir. En Estados Unidos la muerte tiene una connotación muy rígida de la que no se habla, pero cuando descubrí las calaveras y el color que hay en la muerte para los mexicanos, eso reflejaba mejor cómo me sentía con respecto a eso”, contó ayer en una master class que impartió en el Panteón Civil de Dolores, en la capital del país.

El Dato: En la exposición Tim Burton El Laberinto habrá réplicas de material que se ha utilizado en sus películas, como escenarios y vestuarios. Estará hasta el 5 de octubre.

Ya que la charla tuvo lugar en el camposanto, al inicio el también productor de 66 años recordó que cuando era niño en su natal Burbank (California, Estados Unidos), ir al cementerio siempre le pareció muy tranquilo y creativo. “Era un lugar al que solía ir simplemente para pensar, porque era algo espiritual y tenía un impacto muy fuerte en mi vida creativa. Ir de noche es más emocionante y un poco intimidante, mientras que ir en el día era agradable. En mi niñez solía crear en mi imaginación ciertos escenarios”, compartió. “Gracias a todos por venir a mi funeral”, agregó entre risas ante algunos fans que acudieron a escucharlo.

“Cuando era niño notaba que yo era un poco diferente a los demás, si no encajas en el mundo o en la escuela o donde sea, simplemente es algo que sientes con mucha intensidad y así me sentía yo, luego comencé a darme cuenta de que al ver películas antiguas de monstruos, todos les tenían miedo y para mí solían ser los personajes más emotivos y me decían: ‘No sé por qué te gustan las películas de monstruos, eres raro’. La verdad, yo sólo pensaba que era sensible y por eso siempre me identifiqué con los monstruos, porque son en realidad sensibles e incomprendidos. Para mí fue muy fácil identificarme con esos personajes”, añadió.

El cineasta compartió anécdotas de su infancia. Fotos›Carlos Mora

El cineasta compartió que creció viendo ese tipo de filmes, mientras otras personas se identificaban con cosas diferentes. “Sentía que eso no importaba y me sentía exactamente como se sentían esos personajes raros que a nadie más le gustaban y a los que les tenían miedo. Crecí en una especie de suburbio de Estados Unidos donde, si te desviabas un poco del camino normal, te veían como si fueras raro, aunque en realidad no lo fueras. Cuando te comportas de cierta manera, como yo que no hablaba mucho y era muy introvertido, te das cuenta pronto de que así eres y lo aceptas”, continuó el también realizador de Batman.

Para Burton, el arte como forma de expresión fue algo presente en su vida desde su infancia y todo comenzó para él con el dibujo, lo cual le llevaría posteriormente a querer hacer cine también, compartió durante la charla.

Se acercó a una fan que le regaló un muñeco. Fotos›Carlos Mora

“Creo que a todos los niños les gusta dibujar y en mi caso sólo seguí haciéndolo aunque no se me diera muy bien, porque fue algo que me ayudó a expresarme. No era muy hablador y descubrí que dibujar era en gran medida una forma de ayudarme a pensar en ideas y a compartirlas. Para mí dibujar siempre ha sido una forma terapéutica de explorar ideas, luego empecé a hacer películas y esto me ayudó porque tuve que aprender a hablar con la gente. Me ayudó mucho el simple hecho de tener que hacerlo y tratar con tanta gente diferente”, señaló.

“Para mí, el proceso creativo normalmente comienza con un pequeño dibujo y a veces puedo convertirlo en una animación o en un personaje de acción real, es una semilla que a veces crece y a veces no, pero ésa es la cuestión, a menudo ni siquiera sé bien qué es o qué significa realmente lo que estoy haciendo porque las cosas pueden surgir del subconsciente, lo cual siempre me parece más interesante porque luego eso se va convirtiendo en algo más y me gusta que así es cómo surgen las mejores ideas, cuando no las intelectualizas”, reveló.

En su opinión, “como artista lo mejor es hacer lo que haces y que sea lo que sea te identifiques con ello, así que siempre, especialmente en Hollywood, intento resistir ese tipo de categorización [cuando alguien se refiere a su estilo de hacer cine como burtoniano] porque no me gusta y para mí es algo importante”, comentó antes de concluir su plática.

El Tip: Tim Burton visitó Xochimilco el lunes pasado, donde paseó por sus canales en una típica trajinera en la que se puso su nombre y se adornó con detalles en negro y morado.

Tim Burton se encuentra en el país con motivo de la inauguración de Tim Burton El Laberinto en la Ciudad de México. Su creatividad, tanto en el cine como la pintura y la literatura, ha inspirado dicha exposición que se inaugura hoy con la presencia del director y estará abierta al público a partir del jueves. Incluirá 200 piezas de su colección personal.

Fanáticos acudieron disfrazados de algunos personajes o con afiches que al final les autografió el director, quien los dejó conmovidos con sus muestras de cariño. Fotos›Carlos Mora

Como si se tratara de alguna locación de la película Beetlejuice, los fans del director Tim Burton caminaron entre tumbas, desde los imponentes mausoleos en los que se honra a Diego Rivera o Rosario Castellanos, hasta los más sencillos u olvidados nichos. Todo para encontrarse con el realizador ayer en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México.

En el camino se observaban fotografías familiares de fallecidos y hasta un muñeco con una improvisada cabeza de calaverita con detalles en azul, amarillo y naranja, que bien pudo haber sido parte de una película de Tim Burton.

En la tarde nublada que agregaba un tono fantasmagórico y oscuro al ambiente, los seguidores llegaron al Lote de Los Panaderos, donde estaba pactada la cita con el realizador de El joven manos de tijera. En este sitio, que alberga las tumbas de los panaderos más notables de la ciudad, fue acondicionada para la ocasión una capilla amarilla: dentro, al lado de una enorme cruz, se colocaron cirios y el espacio se iluminó de rojo. Fue el fondo que tuvo Tim Burton.

El realizador (izq.), cubriéndose de la lluvia la tarde de ayer. Fotos›Carlos Mora

Desde que cruzó el portón del Lote de Los Panaderos sonrió y levantó la mano para saludar a los fans que lo esperaban.

Aunque a unos minutos de iniciar la charla comenzó a lloviznar, Tim Burton quiso continuar y le preguntó a los asistentes si estaban bien para seguir con la plática. Todos respondieron que sí. ¿Cómo decirle que no al director de Batman y El cadáver de la novia?

Entre anécdotas de su niñez, los mundos que ha creado en su filmografía y su admiración por México, la lluvia no dio tregua y, entre el público, alguien se ofreció a darle su paraguas, pero dijo que no.

Finalmente, cuando la lluvia comenzó a ser más fuerte, aceptó un paraguas negro. La escena fue aún más butorniana: el director con su atuendo negro y sosteniendo la sombrilla, hablando de cómo un cementerio es un sitio tranquilo e incluso creativo o cómo desde su infancia se sintió atraído por los monstruos.

Al terminar la master class una fanática le regaló un muñeco elaborado por ella misma y en el que le escribió una calaverita literaria que le leyeron al director, quien emocionado preguntó quién le había dado tan emotivo obsequio. Cuando la chica levantó la mano, Tim Burton se paró de su silla para abrazarla.

A su salida, con la emoción desbordad, sus seguidores se acercaron para pedirle selfies y autógrafos. Tim Burton los complació y caminó sonriente firmando todo tipo de juguetes, películas y afiches. Sin duda esta tarde lluviosa en el Panteón Civil de Dolores fue de película.

