Hot Milk, una apuesta las narrativas de liberación

En su primer filme a cargo de la dirección, la reconocida dramaturga y guionista británica Rebecca Lenkiewicz cuenta en Hot Milk una historia sobre conflictos maternales, amor, desamor, abandono y el dolor generado por experiencias traumáticas.

Emma Mackey, Fiona Shaw y Vicky Krieps protagonizan esta película en la que Rose, una mujer que busca una cura para la misteriosa enfermedad que sufre, viaja a una ciudad costera junto a su joven hija Sofía, quien se siente atrapada y comienza a liberar esos deseos reprimidos, después de conocer a Ingrid, una mujer mayor que ella, por quien comienza a sentirse atraída y con la que inicia una apasionada relación.

Hot Milk se exhibe en salas de cine de nuestro país, pero antes de su estreno se presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde su directora platicó con La Razón.

El Tip: Hot Milk se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Berlín el pasado 14 de febrero.

“Todo comenzó cuando la productora Christine Langan me preguntó si quería adaptar al cine la novela de Deborah Levy, en la que ahora se basa esta película. La leí y respondí que lo haría sólo si podía dirigirla y aceptaron. Al leer la novela, sentí su historia en carne propia, que encajaba a la perfección en lo que suelo hacer; me arriesgué”, reveló la cineasta.

“Creo que la relación madre-hija de esta historia es muy interesante, y mucha gente ha conocido o vivido una relación así donde sus partes son ligeramente codependientes. En este caso descubrí que el narcisismo de la madre podría parecer el problema obvio, pero en realidad la hija tiene sus problemas y se esconde tras su mamá para frenar su propia vida porque tiene miedo.

“Se muestra cierta complejidad sobre quién necesita a quién; en mi percepción de la historia tenemos a una madre que, aunque lo parezca, no es un monstruo, es una persona frágil que ha sufrido mucho. Por otro lado, a una hija que puede parecer una víctima, pero no lo es”, explicó.

Emma Mackey y Vicky Krieps son las actrices que dan vida a las mujeres que tienen una apasionada relación fugaz. Fotos›Especial

La cineasta compartió que la película también plantea la pregunta: ¿puedes amar a alguien más si has crecido con un amor firme y no incondicional? “Si alguien no ha sido libre contigo, tal vez no puedas amar tan fácilmente, y esto le pasa a Sofía cuando conoce a una mujer que es un espíritu libre. Para quienes han tenido dos padres estables que los aman incondicionalmente, la vida será mucho más fácil que para quienes han tenido que luchar más. Suena obvio, pero a veces esto dura toda la vida”, señaló la realizadora.

Rebecca Lenkiewicz también compartió que realizar la cinta fue una experiencia increíble. “Me mostró que dirigir se trata de estar con la gente y compartir ideas, más que de imponer cualquier tipo de autoridad. La película trata sobre la libertad y creo que la libertad está en peligro ahora mismo, creo que cualquier historia que incluya una narrativa de liberación es importante contarla”, expresó.