Muere Ozzy Osbourne, patriarca del heavy metal

Ozzy Osbourne, el Príncipe de las Tinieblas, fue tan grande que incluso pudo “adelantarse” a la muerte. Unas semanas antes de fallecer se despidió acompañado de grandes del heavy metal y el rock. Ese día fue su funeral musical y refrendó por qué fue una de las máximas figuras del género. Todos se rindieron ante el sombrío, demoníaco, extravagante y rebelde frontman que, con su fallecimiento a los 76 años de edad, dejó un legado invaluable que atravesó a diversas estrellas, desde Pantera hasta Metallica, Marilyn Manson y Tool.

Su último concierto fue el pasado 5 de julio en Villa Park, Birmingham. Entre lágrimas se despidió de sus fans cerrando su presentación con el tema “Paranoid”. Fotos›AP y Reuters

“Con más tristeza que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”, informaron su viuda Sharon y sus hijos Aimee Rachel, Jack Joseph y Kelly Michelle, a través de un comunicado en redes.

El músico abraza a su prometida, Sharon Arden, en 1981. Fotos›AP y Reuters

Cuando el pasado 5 de julio se presentó en el Back to the Beginning con Black Sabbath, un reencuentro que tardó 20 años, apareció sentado en un gran trono negro, debido al Parkinson que padecía, entregando su último encuentro musical con sus fans. Se mostró sensible, dejando atrás aquellos excesos que encarnó, que incluyeron inhalar una línea de hormigas de una acera y morder la cabeza de un murciélago vivo que un fan arrojó al escenario durante un concierto realizado en 1981.

Ozzy Osbourne encontró en la música un medio de escape en su natal Birmingham, Inglaterra, donde sobrevivió al abuso sexual de dos compañeros mayores de su escuela. En su infancia escuchó a Four Seasons, Chuck Berry y Little Richard, pero fue hasta la década de los años 60 que, junto con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, formó Black Sabbath, la banda que fue pionera y transformó el heavy metal.

Fans le rinden homenaje en Hollywood, ayer. Fotos›AP y Reuters

Su debut fue con el disco homónimo que transformó totalmente el rock y se considera que fue el primer álbum de heavy metal por incorporar esa oscuridad, ese enojo que daba fin a la época hippie y por los atrayentes riffs industriales. Ese nuevo sonido que entregaba Black Sabbath se consolidó en Paranoid, cuya canción homónima se convirtió en un himno y ha sido aplaudida por ese impresionante riff.

Ozzy en una foto de 1985, en Brasil. Fotos›AP y Reuters

A dicho albúm después vendrían Master of Reality en 1971, Vol. 4 en 1972 y Sabbath Bloody Sabbath en 1973. Aunque se auguraba un prolífico éxito, Ozzy Osbourne fue despedido de la agrupación en 1979, debido a toda una serie de excesos que le impedían estar en los conciertos. Tras ser expulsado de Black Sabbath pasó tres meses consumiendo alcohol y drogas, pero después buscó renacer y se lanzó como solista, entregando dos de sus mejores álbumes: Blizzard of Ozzy y Diary of a Madman.

El metalero siguió causando controversia. Incluso fue demandado en 1987 por los padres de un adolescente de 19 años que murió por suicidio mientras escuchaba el tema “Suicide Solution”.

En los años 90 creó el Ozzfest después de ser rechazado del Lollapalooza. Con su festival logró reunir a bandas de la talla de Tool, Limp Bizkit, Linkin Park, Megadeth y System of a Down, por mencionar algunas.

En 2020 le diagnosticaron Parkinson después de sufrir una caída. Ese mismo año lanzó Ordinary Man, en el que incluyó un dueto con Elton John. Y en 2022, presentó Patient Number 9, en el que reunió a Eric Clapton y Chad Smith.

El Príncipe de las Tinieblas visitó Teotihuacán

› Por Adriana Góchez

Hace 30 años, cuando Ozzy Osbourne se presentó por primera vez en México como solista, visitó la zona arqueológica de Teotihuacán. Vestido con un pantalón marrón holgado, un colorido chaleco con motivos mexicanos y gafas negras, recorrió los vestigios prehispánicos. Las fotos de esta visita son de la lente de Fernando Aceves, quien fue uno de los testigos de este histórico momento.

“En 1995, Ozzy Osbourne llega a México por primera vez, como solista. Iba a dar un concierto en el Palacio de los Deportes, pero un día antes, la compañía discográfica Sony Music organizó una visita a Teotihuacán. Fue muy interesante porque Ozzy recorrió la zona arqueológica y quienes lo acompañábamos lo seguíamos a cierta distancia. Uno de sus asistentes decía: ‘Déjenlo tranquilo, habrá oportunidad para convivir’. Era su día libre”, compartió a La Razón Fernando Aceves, reconocido fotógrafo mexicano que ha retratado a grandes leyendas de la música, entre ellas Bowie.

Aunque no tuvo oportunidad de convivir más con Ozzy Osbourne, el fotógrafo recuerda la jovialidad del artista.

“Era un personaje bastante interesante, jovial y en su propio mundo. Fue interesante fusionar a la figura legendaria del rock en la ciudad de los dioses, en la zona arqueológica. Miraba la zona, se divertía, fue muy casual, muy breve. Aunque eso pasó hace 30 años, como fotógrafo tenía esa conciencia de que serían fotografías históricas y que definitivamente México sería un lugar importante que vio pasar a Ozzy Osbourne”, resaltó Fernando Aceves.

El profesional de la lente destacó que el extintegrante de Black Sabbath, no sólo fue crucial en el rock y el heavy metal, sino en la música en general. De ahí la importancia de su legado.

“Tuvo una gran influencia en el mundo, no solamente en el rock, sino en general en la música y en las generaciones que han tenido oportunidad de conocer su gran legado”, concluyó.