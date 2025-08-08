Vanessa Bauche celebra 40 años de verdad y compromiso

Vanessa Bauche llega a sus 40 años de carrera con una agenda tan intensa como su propia voz. Este 2025, la actriz protagoniza uno de los proyectos más potentes de su trayectoria: Juegos interrumpidos, producción de ViX Premium que pone el foco en el tráfico infantil.

En la serie, interpreta a Victoria, “una madre mazateca a la que le roban a su bebé para venderlo a una red de adopciones ilegales”. Sobre este papel, aseguró a La Razón: “Es una de las caracterizaciones más fuertes que he hecho en mi vida. Me toca de cerca por mi labor social desde hace más de 20 años”.

La historia, que comparte con Silvia Navarro y Jorge Salinas, fue tan bien recibida en la plataforma que llegó al horario estelar de televisión abierta. Ahora se prepara su segunda temporada, su personaje cobrará más fuerza.

“México ocupa el sexto lugar mundial en tráfico y explotación infantil. No podemos seguir ignorando estos temas como sociedad, por lo que es importante exponerlos en los contenidos”, advirtió.

Paralelamente, Bauche participa en la cuarta y última temporada de Acapulco, serie de Apple TV+ producida por Eugenio Derbez. “Es una producción hermosa y cuidada, que me ha dado muchas satisfacciones”, dijo sobre la comedia que se colocó entre las más vistas en México y Estados Unidos.

También celebra este aniversario con un proyecto muy personal: La insignificancia de Marce Juana, monólogo tragicómico musical de su autoría. “Es un espectáculo muy personal, divertido y reflexivo. Ya tenemos fechas en Ciudad de México y San Luis Potosí, y espero llevarlo a Guanajuato y Querétaro”, comentó.

A la par, ofrece talleres de actuación con un enfoque humanista que combina técnica y desarrollo personal. “Después de 40 años construyendo personajes, quiero compartir esa experiencia. El camino actoral también puede transformar vidas fuera del escenario”, expresó.

Bauche, quien también prepara un programa para su canal de YouTube y no descarta volver pronto al cine, asegura que sigue movida por la misma pasión de siempre. “El cariño y la entrega por lo que hago siguen intactos”, concluyó.

Con personajes intensos, proyectos propios y un compromiso social inquebrantable, la actriz Vanessa Bauche demuestra que con cuatro décadas en el medio no marcan un cierre, sino una nueva etapa en su carrera, en la que busca dar frente a las historias más incómodas para contarlas con verdad.