Luisa Ranieri: Serie Lolita Lobosco es mi amuleto

La actriz Luisa Ranieri, junto al elenco de la serie en plena grabación.

EL CANAL EUROPA EUROPA estrenará este miércoles 13 de agosto, a las 7:00 p.m. la tercera temporada de Lolita Lobosco, la ficción italiana que combina intriga policial, drama personal y los cautivadores paisajes de la región de Puglia.

En entrevista exclusiva con La Razón, su protagonista, Luisa Ranieri, adelanta que esta entrega estará marcada por grandes cambios en la vida de la subcomisaria. “La novedad más grande es que Lolita encontrará un nuevo amor, más maduro, con un hombre que tiene dos hijas y prioridades antes de ella”.

Para dar vida a estas nuevas facetas del personaje, Luisa Ranieri tuvo que encontrar un delicado equilibrio: “El desafío fue equilibrar la rabia, el dolor y el perdón. Tenía que ir más allá de las heridas para ayudar a alguien muy querido, con un golpe inesperado.”

La actriz confiesa que esta serie le ha traído momentos decisivos en su trayectoria: “Cada vez que filmo Lolita, pasa algo muy positivo en mi carrera. Trabajé con Paolo Sorrentino, fui a los Oscar, rodé con Johnny Depp… Este personaje es mi gran amuleto, un trofeo”, expresó.

Luisa Ranieri también recordó su interpretación de la diva en Callas e Onassis (2005): “Fue un personaje maravilloso.

Hoy, como mujer madura, me encantaría volver a interpretarla y agregar nuevos matices. Será una temporada llena de tensiones y romance como desafío” .

SU LAZO CON AMÉRICA LATINA. La actriz celebra la conexión del público de la región: “Descubrí que Lolita es muy querida también en México y en toda América Latina. Es un personaje actual, con el que muchas mujeres se identifican”.

Con la participación de Giovanni Ludeno (Habemus Papam) y Bianca Nappi (La Casa Gucci), la tercera temporada promete misterios más complejos, pasiones encendidas y una heroína que tendrá que enfrentarse a sí misma tanto como a los criminales.