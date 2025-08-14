Macabro trae lo mejor del horror a la CDMX

Del 19 al 31 de agosto, la Ciudad de México volverá a convertirse en la capital del horror cinematográfico con la XXIV edición de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror. Este año, bajo el concepto de Hotel Macabro, la programación propone un recorrido por pasillos imaginarios donde habitan historias perturbadoras, homenajes, retrospectivas y estrenos de todo el mundo.

Edna Campos, directora del festival, explicó: “El Hotel Macabro es uno de esos espacios, como las casas encantadas o los castillos góticos, donde pueden ocurrir historias de terror muy interesantes. Este año celebramos los 65 años del clásico de Alfred Hitchcock, Psicosis, con una función especial en Cineteca Nacional”.

La selección 2025 es la más robusta en cuanto a cine mexicano: 56 producciones nacionales, 26 estrenos en México y ocho internacionales, que representan un tercio del total de 139 películas procedentes de 24 países. “Cuando iniciamos apenas había una película mexicana para proyectar; hoy, un tercio de la programación es nacional”, destacó Campos.

El Dato: La imagen de esta edición está inspirada en hoteles icónicos del terror fílmico, como el Hotel Overlook de El resplandor o el tenebroso hotel de American Horror Story.

Habrá una retrospectiva del Centro de Capacitación Cinematográfica con 14 obras que van de clásicos como Las buen Romero a propuestas recientes, entre ellas Somos lo que hay.

El festival de cine rendirá un homenaje al escritor Richard Matheson, en el centenario de su nacimiento, con funciones gratuitas de Duel, Omega Man y The Incredible Shrinking Man en el Museo Panteón de San Fernando, además de una charla virtual con su hijo y la autora mexicana Sandra Becerril.